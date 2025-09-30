الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

16.4% ارتفاع عدد السياح الأجانب في كوريا خلال أغسطس

16.4% ارتفاع عدد السياح الأجانب في كوريا خلال أغسطس
30 سبتمبر 2025 20:57


سجل عدد السياح الأجانب في جمهورية كوريا زيادة نسبتها 16.4% على أساس سنوي، خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 1.82 مليون سائح، وفق ما أعلنته المنظمة الكورية للسياحة، الثلاثاء.وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن هذا العدد يمثل ارتفاعاً قدره 114.8% عن الشهر نفسه خلال عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.
وأفادت المنظمة بأن عدد السياح الأجانب القادمين إلى البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغ 12.3 مليون سائح، ليمثل زيادة قدرها 16% عن الفترة نفسها من العام السابق، مرتفعاً بنسبة 107.9% عن عام 2019.
وفي المقابل، سافر 2.42 مليون كوري إلى الخارج، خلال الشهر الماضي، بزيادة 2.7% عن الشهر نفسه من العام السابق، فيما بلغ عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 19.4 مليون كوري.

أخبار ذات صلة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©