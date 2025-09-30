مكتوم بن محمد: الإمارات مركز رائد للخدمات المالية

دبي (الاتحاد)

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، فلاديمير تينيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «روبين هود ماركتس العالمية، المتخصصة في مجال الخدمات المالية».

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموّه في ند الشبا في دبي، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز بيئتها الاستثمارية والارتقاء بقدراتها كمركز رائد ومحور عالمي رئيس للخدمات المالية، في حين تواصل دبي تأكيد جاذبيتها كقاعدة مفضلة لشركات الابتكار والتكنولوجيا المالية العالمية، بفضل بنيتها التحتية الرقمية القوية، والتشريعات والأطر القانونية المواكبة للمتغيرات التكنولوجية السريعة وما تستدعيه من مرونة كبيرة في تكييف البيئة التشريعية مع متطلباتها.

وتطرّق اللقاء إلى حرص دبي على بناء وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات المالية العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى جعلها واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

وتناول النقاش فرص التعاون مع الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية، في ضوء ما تقدمه دبي من ممكنات تدعم توسع الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحرص الإمارة على تحقيق الصدارة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار المالي.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.