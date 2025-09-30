الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3.4 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 7 أشهر

3.4 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 7 أشهر
1 أكتوبر 2025 01:11

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»

استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 3.4 مليون نزيل فندقي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في وقت سجلت إجمالي إيرادات بواقع 4.8 مليار درهم، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن فنادق الإمارة سجلت في يوليو الماضي 485 مليون درهم في إجمالي الإيرادات، بينما حققت 77% في متوسط الإشغال، واستقبلت 514 ألف نزيل.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي حتى يوليو الماضي 172 منشأة بسعة 34397 غرفة.
وتفصيلاً حول عدد نزلاء الفنادق شهرياً منذ بداية العام، استقبلت فنادق أبوظبي 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم، وفي مايو 481 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 682 مليون درهم ، وفي يونيو 494 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 495 مليون درهم.
وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، وفي مايو 80%، وفي يونيو 73%، وفي يوليو 77%، ليصل متوسط الإشغال الفندقي في 7 أشهر قرابة 79.4%.
وبلغ عدد نزلاء الفنادق بأبوظبي من الإمارات  110 آلاف نزيل في يوليو الماضي.

فنادق أبوظبي
أبوظبي
فنادق الإمارات
الإمارات
الفنادق في أبوظبي
قطاع الفنادق
الإشغال الفندقي
المنشآت الفندقية
القطاع الفندقي
المنشآت الفندقية في أبوظبي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©