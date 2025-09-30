35 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال يوليو بنمو 39%

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 35.1 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء – أبوظبي.

ووفقاً للبيانات الصادرة أمس قفز إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 62%، ليصل إلى 21.3 مليار درهم، شملت صادرات بقيمة 16.1 مليار درهم، بنمو 80% والمعاد تصديره بقيمة 5.19 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 24%.

ووفقاً للبيانات بلغ إجمالي الواردات خلال شهر يوليو 13.8 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 13%، ليبلغ بذلك فائض الميزان التجاري للإمارة أكثر من 7.5 مليار درهم.

وحلّت سويسرا في المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات غير النفطية بقيمة 5.9 مليار درهم، تلتها السعودية بقيمة 1.7مليار درهم، والهند بقيمة 1.1مليار درهم، والصين بقيمة 1.1 مليار درهم، و أميركا بقيمة 479 مليون درهم، وتركيا بقيمة 470 مليون درهم.

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة قائمة الصادرات غير النفطية في شهر يوليو بقيمة 7.2 مليار درهم، تلاها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بقيمة 4.2 مليار درهم، و المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليار درهم.