الإمارات تفوز بعضوية مجلس «الإيكاو» للمرة السابعة على التوالي

مونتريال (الاتحاد)

فازت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، بعضوية مجلس منظمة الطيران الدولي «إيكاو» للفئة الثالثة، للمرة السابعة على التوالي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت أمس ضمن أعمال الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة المنعقدة من 23 سبتمبر الحالي حتى 3 أكتوبر الجاري في مدينة مونتريال- كندا.

وتُشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، بوفد رسمي برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ويضم 100 ممثل عن قطاع الطيران المدني في الدولة، وبمشاركة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

وكانت الإمارات قد فازت بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الأولى في عام 2007، مما ساهم في تعزيز البعد الدولي لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني منذ ذلك الحين.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال مشاركتها، إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني، الذي تنظمه «الهيئة» بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العمومية الثانية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» في مونتريال بكندا.

حضر إطلاق البرنامج معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسيف محمد السويدي، مدير عام «الهيئة»، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الجمعية العمومية.

يستهدف البرنامج تمكين نخبة من الكفاءات الإماراتية الشابة الواعدة ممن يتمتعون بروح القيادة والالتزام، من خلال صقل مهاراتهم القيادية والمهنية، وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في قيادة قطاع الطيران المدني محلياً ودولياً.

وقال معالي عبد الله بن طوق: «يسعدنا إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني، الذي يعكس التزام الدولة بالاستثمار في العقول الشابة، وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الفاعل في قيادة قطاع الطيران محلياً وعالمياً، كما يشكل البرنامج خطوة استراتيجية نحو تطوير جيل جديد من الكوادر الوطنية قادر على المساهمة في دعم تحقيق رؤية الدولة المستقبلية في هذا القطاع الحيوي».

من جانبه، قال سيف محمد السويدي: «يعكس إطلاق هذا البرنامج حرص (الهيئة) على تطوير الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة، الذين نعتبرهم ركيزة أساسية في استدامة وتنافسية وتطور قطاع الطيران. فنحن نؤمن بأن إعداد قادة المستقبل هو الضمانة الحقيقية لمواصلة النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الطيران المدني على الصعد كافة».

من جهته، أوضح المهندس سعيد السويدي، الممثل الدائم لبعثة الدولة لدى الـ«إيكاو»: «يمثل البرنامج نموذجاً رائداً في إعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطيران، ونحن على ثقة بأن الكفاءات الإماراتية المشاركة ستسهم في تعزيز حضور الدولة في المنظمات الدولية».