الذهب يحوم قرب ارتفاع قياسي

زادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتحوم بالقرب من ارتفاع قياسي مع اقتراب الولايات المتحدة من إغلاق الحكومة، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت بيانات العمل الأميركية الضعيفة التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة إلى 3861.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن الثمين ارتفاعاً بنحو 12 بالمئة في سبتمبر، مما يجعله أعلى ارتفاع شهري له منذ أغسطس2011.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3888.80 دولار.



وسجل الذهب عدة مستويات قياسية هذا العام، كان آخرها 3871.45 دولار في 30 سبتمبر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.64 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1573.76 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1252.25 دولار.