الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يحوم قرب ارتفاع قياسي

الذهب يحوم قرب ارتفاع قياسي
1 أكتوبر 2025 07:41

 زادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتحوم بالقرب من ارتفاع قياسي مع اقتراب الولايات المتحدة من إغلاق الحكومة، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت بيانات العمل الأميركية الضعيفة التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة إلى 3861.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن الثمين ارتفاعاً بنحو 12 بالمئة في سبتمبر، مما يجعله أعلى ارتفاع شهري له منذ أغسطس2011.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3888.80 دولار.

وسجل الذهب عدة مستويات قياسية هذا العام، كان آخرها 3871.45 دولار في 30 سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.64 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1573.76 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1252.25 دولار.

أخبار ذات صلة
أسعار الذهب تصعد إلى مستوى قياسي جديد
الذهب يتجه لأفضل أداء شهري في 14 عاماً
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©