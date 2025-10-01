الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

آركابيتا تعيّن الدكتور علي بن حرمل الظاهري عضوًا في مجلس إدارتها

آركابيتا تعيّن الدكتور علي بن حرمل الظاهري عضوًا في مجلس إدارتها
1 أكتوبر 2025 12:23

أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن تعيين د. علي سعيد بن حرمل الظاهري عضوًا في مجلس إدارتها.

يمتلك د. الظاهري خبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا شغل خلالها مناصب قيادية بارزة في مجالي التعليم وإدارة الأعمال. ويشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كما أسس جامعة أبوظبي ويرأس مجلس إدارتها، ويترأس أيضًا مجلس إدارة شركة بي إتش إس للاستثمار وشركة ماغنا للاستثمار، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة نما القابضة، وهو العضو المنتدب لمجموعة بن حرمل، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات المدرجة. وتغطي خبراته مجالات متعددة تشمل تقنية المعلومات والتعليم والعقار، إلى جانب مشاركته في مبادرات اقتصادية وتنموية وطنية. وهذه الخبرات المتنوعة ستعزز من الدور الاستراتيجي لمجلس إدارة آركابيتا الذي يواصل العمل على توسعة محفظة استثماراته العالمية.

وبهذه المناسبة، صرّح عبدالعزيز حمد الجميح، رئيس مجلس إدارة آركابيتا:"يسعدنا الترحيب بالدكتور علي بن حرمل الظاهري عضوًا في مجلس إدارتنا، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراته الواسعة ونظرته الإستراتيجية في مجالي التعليم وإدارة الأعمال، بما يسهم في تعزيز أعمال المجلس ودعم تحقيق أهداف آركابيتا على المدى الطويل".

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
  • عبدالعزيز حمد الجميح، رئيس مجلس إدارة آركابيتا
    عبدالعزيز حمد الجميح، رئيس مجلس إدارة آركابيتا

ومن جانبه، قال هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لآركابيتا: "إن سجل الدكتور الظاهري الحافل بالنجاح وقيادته المؤثرة في المنطقة يتماشيان تمامًا مع رؤيتنا المستقبلية. ويعكس انضمامه إلى مجلس الإدارة التزامنا المستمر بتعزيز الحوكمة وتوسيع إمكانيات المجلس بما يخدم مصالح مستثمرينا وشركائنا".

  •  
  • هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لآركابيتا
    هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لآركابيتا

الجدير بالذكر أن هذا التعيين يأتي ضمن سلسلة التعيينات الأخيرة التي أجرتها آركابيتا في مجلس إدارتها، حيث انضم كلٌّ من عبدالعزيز المانع وعبداللطيف الفوزان، ويمثل خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة المجموعة الريادية في قطاع الاستثمارات البديلة وتعزيز نمو محفظتها الاستثمارية على الصعيد العالمي.


"مادة إعلانية"

آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©