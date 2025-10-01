الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«جنرال موتورز» تستدعي 23700 سيارة

«جنرال موتورز» تستدعي 23700 سيارة
1 أكتوبر 2025 13:41

استدعت جنرال مورتورز 23700 مركبة، وفقاً لإشعار استدعاء أرسلته عبر الإنترنت الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة على الطرق السريعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
واستدعت جنرال موتورز مركبات معينة من طراز شيفروليه إكوينوكس الكهربائية 2024.
وقد لا يكون النظام الصوتي لتحذير المشاة يصدر صوتاً بفارق كاف يميز بين إيقاف السيارة وتحركها بسرعة منخفضة.
وعلى هذا النحو لا تفي هذه المركبات بمتطلبات المعيار الاتحادي لأمن المركبات رقم 141 المتعلق بـ "الحد الأدنى لمتطلبات الصوت للسيارات الهجينة والكهربائية".
وقد يتسبب عدم إصدار المركبة لصوت كاف في عدم ملاحظة المشاة لاقتراب مركبة مما يزيد من خطر الإصابات.

المصدر: د ب أ
