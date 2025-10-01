مُذكِّرة تعاون بين «الاتحادية للضرائب» ونظيرتها الروسية



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم وتعاون فني مع مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية للتعاون في مجال إدارة الضرائب بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش مُشاركة الهيئة في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في دول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد الأسبوع الماضي في مدينة ماناوس في البرازيل، بمُشاركة وفود من الجهات الضريبية في المجموعة.

وقّع مذكرة التفاهم خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ودانييل إيغوروف، مدير عام مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية.

وأكد خالد البستاني أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بحضور ممثلين عن الهيئة الاتحادية للضرائب ومصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية، والتي تأتي ضمن خطة الهيئة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال: تُساهم مذكرة التفاهم والتعاون الفني، التي تم توقيعها في البرازيل، في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الضريبي، في إطار جهود الهيئة المستمرة لوضع أسس متينة للتعاون الفعال مع الجهات الضريبية في الدول الشقيقة والصديقة لتطوير وتسهيل تبادل الخبرات من خلال آليات وبرامج واضحة للتعاون مع الدول الأخرى، بما ينعكس إيجابياً على أداء وكفاءة الأنظمة والخدمات الضريبية.

وأضاف خالد البستاني: تهدف مُذكرة التفاهم والتعاون الفني، التي تم توقيعها بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية، إلى تكثيف التعاون المُشترك لتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي لإدارة الضرائب، والبرامج التدريبية التطويرية في القطاع الضريبي، وتنسيق العمل على المستوى الدولي، والمشاركة في تنظيم ندوات وجلسات ومجموعات عمل وزيارات عمل تتعلق بإدارة الضرائب في دولة الإمارات والاتحاد الروسي، والتعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، أوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الذي ترأس وفد الهيئة في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في دول مجموعة «بريكس»، أهمية هذه الاجتماعات، مُشيراً إلى أن المجموعة تُشكِّل آلية فعالة لتعزيز الازدهار العالمي. وجاءت مُشاركة الهيئة في إطار الحرص على الحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة لمواكبة التطورات المتواصلة في النظام العالمي.

وأكد أهمية المُناقشات والموضوعات التي تم بحثها خلال اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في دول مجموعة «بريكس»، والذي يُساهم في تعزيز التعاون البنَّاء في المجال الضريبي للدول الأعضاء، بما يتماشى مع توجهاتهم المستقبلية، عبر تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية بدول المجموعة.