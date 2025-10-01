«كهرباء دبي» و«سيمنس للطاقة» تُعززان الابتكار العالمي



دبي (الاتحاد)

استناداً إلى النتائج الاستثنائية، التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع شركة «سيمنس للطاقة»، في تطوير وتنفيذ أول وحدة على مستوى العالم مبنية على الذكاء الاصطناعي للتحكم في محطات الطاقة (Plant Intelligent Controller - PIC)، وقّع الطرفان اتفاقية جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في وحدتي الإنتاج رقم 20 و30 (Block 20 &30) في المحطة (إم) في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، والتي تُعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات.

وحققت المرحلة الأولى من المشروع نتائج متميزة، تمثلت في تحقيق وفورات في استهلاك الوقود وتحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 2. 2% تقريباً، وخفض البصمة الكربونية بما يعادل 35 ألف طن سنوياً لكل مجموعة وحدات.

وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقع الاتفاقية المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي ووحيد عباسي، نائب الرئيس الأول لخدمات الغاز في شركة سيمنس للطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا.

كما حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين من هيئة كهرباء ومياه دبي وسيمنس للطاقة، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه الهيئة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: يضاف هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى العالم لتشغيل وحدة تحكم في محطة إنتاج الطاقة قائمة على الذكاء الاصطناعي، والذي طوّره فريق الهيئة بقيادة كفاءات وطنية متخصّصة بالتعاون مع فريق «سيمنس للطاقة»، إلى مسيرتنا الطويلة في الابتكار لتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق وفورات كبيرة في الوقود والتكاليف، وخفض الانبعاثات للمساهمة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال وحيد عباسي: يجسّد هذا المشروع التزامنا الراسخ بدعم رؤية شركائنا نحو مستقبل مستدام. فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل محرك جوهري للتحول الرقمي في قطاع الطاقة، إذ يسهم في رسم وتنفيذ خرائط طريق تسرّع الانتقال إلى طاقة أنظف وأكثر موثوقية.