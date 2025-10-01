الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

50% نمو في عضويات الشركات الأميركية بـ«غرفة أبوظبي» خلال 2024

50% نمو في عضويات الشركات الأميركية بـ«غرفة أبوظبي» خلال 2024
1 أكتوبر 2025 19:29

 
نيويورك (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تسجيل معدلات نمو قياسية في عضوية الشركات الأميركية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، في مؤشر يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين إمارة أبوظبي والولايات المتحدة، ويؤكد مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات والشركات متعددة الجنسيات.
وأظهرت البيانات أن الغرفة شهدت معدل نمو سنوي مركباً (CAGR) لعدد عضويات الشركات الأميركية للفترة بين 2019 و2024 يقارب 53%، في حين شهد العام 2024 نمواً سنوياً بنسبة 50% في هذه العضويات، ما يعكس التوسع المتسارع في الأنشطة الاقتصادية المشتركة ومتانة العلاقات الاقتصادية.
وتُظهر إحصائيات عضوية الشركات الأميركية في غرفة أبوظبي، أن ما يقارب نصف أنشطة الشركات الأميركية الأعضاء يتركّز في قطاعين رئيسيين هما التجارة بالجملة والتجزئة، يليهما قطاع إصلاح المركبات، والأنشطة المهنية، والعلمية والتقنية.
وتوزعت باقي العضويات على عدد من القطاعات الأخرى، أبرزها: قطاع البناء بنسبة 8%، والتعدين واستغلال المحاجر 7%، والاتصالات وتقنية المعلومات 6%، والضيافة 6%، وقطاع الخدمات الإدارية بنسبة 5%، بما يؤكد اتساع نطاق أنشطة الشركات الأميركية في أبوظبي ويعكس إمكانات كبيرة للتنويع الاقتصادي المستقبلي.
وأكدت غرفة أبوظبي أن النمو السريع في عضويات الشركات الأميركية يعكس نجاح استراتيجيتها في دعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل تنافسية تتيح للشركات العالمية الاستثمار والتوسع في أبوظبي. كما يعكس هذا النمو جاذبية الإمارة كمنصة إقليمية للتجارة والاستثمار، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الاقتصادية المرنة، ورؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة.
وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تسعى الغرفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشركات الدولية، وتسهيل وصولها إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة. ونعتبر الشركات الأميركية جزءاً أساسياً من نسيج مجتمع الأعمال في أبوظبي، ويتمثل دورنا في ضمان استمرارية هذا الزخم وتطويره لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وتشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في استثمارات الشركات الأميركية في أبوظبي، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يتوافق مع خطط التنويع الاقتصادي طويلة الأمد في الإمارة.
وجاءت مشاركة الغرفة في وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025، ضمن مساعيها لترسيخ شراكات استراتيجية تسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة.

أخبار ذات صلة
«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول البلقان
«غرفة أبوظبي» تنظّم مائدة مستديرة للشركات العائلية في نيويورك
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©