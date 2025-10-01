50% نمو في عضويات الشركات الأميركية بـ«غرفة أبوظبي» خلال 2024



نيويورك (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تسجيل معدلات نمو قياسية في عضوية الشركات الأميركية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، في مؤشر يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين إمارة أبوظبي والولايات المتحدة، ويؤكد مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات والشركات متعددة الجنسيات.

وأظهرت البيانات أن الغرفة شهدت معدل نمو سنوي مركباً (CAGR) لعدد عضويات الشركات الأميركية للفترة بين 2019 و2024 يقارب 53%، في حين شهد العام 2024 نمواً سنوياً بنسبة 50% في هذه العضويات، ما يعكس التوسع المتسارع في الأنشطة الاقتصادية المشتركة ومتانة العلاقات الاقتصادية.

وتُظهر إحصائيات عضوية الشركات الأميركية في غرفة أبوظبي، أن ما يقارب نصف أنشطة الشركات الأميركية الأعضاء يتركّز في قطاعين رئيسيين هما التجارة بالجملة والتجزئة، يليهما قطاع إصلاح المركبات، والأنشطة المهنية، والعلمية والتقنية.

وتوزعت باقي العضويات على عدد من القطاعات الأخرى، أبرزها: قطاع البناء بنسبة 8%، والتعدين واستغلال المحاجر 7%، والاتصالات وتقنية المعلومات 6%، والضيافة 6%، وقطاع الخدمات الإدارية بنسبة 5%، بما يؤكد اتساع نطاق أنشطة الشركات الأميركية في أبوظبي ويعكس إمكانات كبيرة للتنويع الاقتصادي المستقبلي.

وأكدت غرفة أبوظبي أن النمو السريع في عضويات الشركات الأميركية يعكس نجاح استراتيجيتها في دعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل تنافسية تتيح للشركات العالمية الاستثمار والتوسع في أبوظبي. كما يعكس هذا النمو جاذبية الإمارة كمنصة إقليمية للتجارة والاستثمار، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الاقتصادية المرنة، ورؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة.

وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تسعى الغرفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشركات الدولية، وتسهيل وصولها إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة. ونعتبر الشركات الأميركية جزءاً أساسياً من نسيج مجتمع الأعمال في أبوظبي، ويتمثل دورنا في ضمان استمرارية هذا الزخم وتطويره لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وتشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في استثمارات الشركات الأميركية في أبوظبي، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يتوافق مع خطط التنويع الاقتصادي طويلة الأمد في الإمارة.

وجاءت مشاركة الغرفة في وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025، ضمن مساعيها لترسيخ شراكات استراتيجية تسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة.