اتفاقية لتأسيس مركز تصنيع متطور للشاحنات الكهربائية في أبوظبي

نيويورك (الاتحاد)



أعلنت مجموعة الصايغ توقيع اتفاقية مع شركة ترايتون الأميركية للمركبات الكهربائية، الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية والهيدروجينية؛ بهدف تأسيس مركز تصنيع متطور للشاحنات الكهربائية في إمارة أبوظبي.

ويُتوقع أن يشكّل هذا المركز قاعدة إقليمية لتلبية احتياجات أسواق مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، ودعامة جديدة لترسيخ مكانة أبوظبي محوراً صناعياً عالمياً في قطاع الصناعات المستقبلية.

وتعد الاتفاقية، التي وقعت ضمن فعاليات زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة الأميركية، خطوة نوعية نحو تعزيز حضور الشركات الوطنية والعائلية في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يواكب التحولات العالمية نحو حلول النقل المستدامة، ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعكس هذه الاتفاقية الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي منصة رائدة لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حضوره العالمي، وذلك في إطار التزامها بخارطة الطريق 2025 - 2028، التي تضع في صميم أولوياتها دعم الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة، وفتح مجالات جديدة للشراكات الاقتصادية الدولية.

وأكدت مجموعة الصايغ أن المشروع الجديد سيُسهم في تبني أحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية إلى إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤيتها في دعم الابتكار الصناعي، وتعزيز استثماراتها في قطاعات المستقبل.

وقال منصور الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ: يجسد توقيع هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً صناعياً عالمياً في مجال المركبات الكهربائية، ويؤكد الدور المحوري لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي أسهمت في دعم هذه الشراكات، وفتح قنوات للتواصل مع كبريات الشركات العالمية. ونؤمن بأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات العائلية والوطنية، وتدعم مساهمتها في مسيرة الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.