«أليك القابضة» تجمع 1.4 مليار درهم وتغطية الاكتتاب بأكثر من 21 مرة



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أليك القابضة عن استكمالها بنجاح عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في طرحها العام الأولي بتاريخ 30 سبتمبر 2025، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 1.40 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى ضمن النطاق السعري المُعلن عنه سابقاً.

وطرحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، ما مجموعه مليار سهم عادي، أي ما يعادل 20% من رأسمال شركة «أليك».

وبلغ إجمالي متحصلات الطرح، بناءً على السعر النهائي المُحدد، 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند إدراجها في سوق دبي المالي ستبلغ 7 مليارات درهم (1.91 مليار دولار).

وشهد الطرح إقبالاً واسعاً من شريحة متنوعة من المستثمرين المتميزين، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، مما أسفر عن تغطية تجاوزت 21 مرة عبر الشرائح الثلاث كافة. وسجّل الطرح أحد أعلى مستويات مشاركة المستثمرين غير الإماراتيين بين الطروحات الأخيرة لشركات مملوكة للحكومة في سوق دبي المالي.

وقال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: فخورون بنجاح الطرح العام الأولي لشركة أليك، وهو ما انعكس في حجم الطلب القوي والاهتمام الكبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين المتميزين، ويُعد هذا النجاح شهادة ثقة واضحة فيما نقدمه من قيمة استثمارية واعدة ونموذج أعمالنا التشغيلي المنضبط، كما يؤكد هذا الإقبال الكبير على قناعة المستثمرين الراسخة بالآفاق الواعدة لقطاع الإنشاءات في المنطقة، المدعوم بالخطط الوطنية الطموحة ومحفظة المشاريع التحويلية الضخمة.