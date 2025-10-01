«غرفة أبوظبي» تنظّم مائدة مستديرة للشركات العائلية في نيويورك



أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت غرفة أبوظبي مائدة مستديرة للشركات العائلية، بالتعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، من أجل تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية في الإمارة والفرص الاستثمارية، وتعزيز دور أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وجمعت الجلسة نخبة من الشركات العائلية من الولايات المتحدة وأبوظبي وذلك ضمن فعاليات زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، من أجل تعزيز العلاقات والشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً جاذباً للمواهب والأعمال والاستثمارات.

شارك في فعاليات المائدة المستديرة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة والعضو المنتدب، مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إلى جانب ممثلي عشر شركات إماراتية رائدة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: الشركات العائلية ركيزة مهمة لاقتصادنا، إذ تقوم بدور حيوي في توفير الفرص الوظيفية ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع، ويسهم تطوير شراكاتها الدولية في دفع توسعها وتعزيز الابتكار واستدامة النمو عبر مختلف الأجيال.

وأضاف: الولايات المتحدة من أكبر الشركاء في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع دولة الإمارات، وتشكّل هذه الحوارات منصة فاعلة لتعميق التعاون وإتاحة المزيد من الفرص في مختلف القطاعات والمجالات التي تتوافق مع أولوياتنا بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة الجديدة، والخدمات المالية، والتقنيات الزراعية، والخدمات اللوجستية، والصناعة، وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للتوسع في الأسواق العالمية، وبناء شراكات من أجل تعزيز الازدهار.

حضر الملتقى عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة في الولايات المتحدة، من بينهم بيتر تيشانسكي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والسفيرة جوزيت شيران، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فايرفلاي العالمية. كما شهدت الفعالية حضوراً واسعاً لقادة الأعمال من أبوظبي وأعضاء رابطة المصرفيين العرب الأمريكيين (ABANA) إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في نيويورك.

استعرض وفد غرفة أبوظبي خلال المائدة المستديرة أبرز المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، بما في ذلك البيئة الاستثمارية التنافسية، والبنية التحتية المتطورة، والأطر التشريعية التي تتيح للشركات الدولية التوسع والعمل بكفاءة في أسواق المنطقة والعالم.

شارك في الجلسة عدد من الشركات الوطنية الرائدة التي تمثل نخبة من الشركات العائلية الإماراتية، من بينها الواحة كابيتال، ومبارك وإخوانه للاستثمارات - الإمارات، ومجموعة الصايغ، وأرابيكو القابضة، ومؤسسة العتيبة، وفالكر للهندسة، والإمارات إنجلز للاستثمار الرأسمالي، وريسبونس بلس القابضة، وشركة أغذية، بالإضافة إلى مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية (ADPIC).