الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «الجمارك وحماية الحدود الأميركية»

«جمارك أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «الجمارك وحماية الحدود الأميركية»
1 أكتوبر 2025 19:42

 

نيويورك (الاتحاد)
عقد وفد جمارك أبوظبي برئاسة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، اجتماعاً مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) - مكتب نيويورك، وذلك في مقرها بمركز التجارة العالمي في مانهاتن، في إطار زيارة الوفد الاقتصادي لإمارة أبوظبي إلى الولايات المتحدة.
وكان في استقبال الوفد فرانسيس روسو، مدير عمليات الجمارك لدى الهيئة، حيث شهد الاجتماع تبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات الجمركية، وبحث سبل التعاون المستقبلي، لاسيما في مجال التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة لتسهيل حركة التجارة العالمية.
وناقش الجانبان أهمية دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث العمليات الجمركية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة، كما تم استعراض تجربة جمارك أبوظبي في مشروع «الممر التجاري الرقمي الموثوق» التجريبي، إلى جانب تجربة النظام الأميركي في إدارة المخلصين الجمركيين. 
وقال المنصوري: يمثل اللقاء محطة بارزة في مسيرة التعاون بين جمارك أبوظبي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ومن خلال تبادل الخبرات وأحدث الابتكارات، لاسيما في مجالات التحول الرقمي وتيسير التجارة، سنتمكّن من تطوير عمليات جمركية أكثر أماناً وكفاءة وجاهزية للمستقبل، بما يسهم في خدمة مصالح البلدين ودعم استقرار وكفاءة سلاسل الإمداد العالمية.
من جانبه، رحب فرانسيس روسو بالوفد في مكتب العمليات بنيويورك، مؤكداً أن هذا التبادل البنّاء يجسّد قوة الشراكة بين الإدارتين، وأن مشاركة أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا والرقابة وتسهيل التجارة تمثل قيمة مضافة، وتتيح لنا مواجهة تحديات التجارة العالمية الحديثة واغتنام فرصها بشكل مشترك. 
وتأتي الزيارة لتعزيز أوجه التعاون بين جمارك دولة الإمارات وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين إجراءات الشحن، وتطوير قنوات تجارية موثوقة بين الإمارات والولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
«جمارك أبوظبي»: 10.08% زيادة في المعاملات الجمركية الرقمية
جمارك أبوظبي و«الرقابة وحظر الانتشار» يعززان التكامل الإلكتروني لدعم تصفير البيروقراطية
جمارك أبوظبي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©