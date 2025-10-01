فوز الإمارات بعضوية مجلس «الإيكاو» تصويت دولي لدورها في صناعة مستقبل الطيران

مونتريال (الاتحاد)

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً على الساحة الدولية، بعد فوزها للمرة السابعة على التوالي بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة، المنعقدة في مونتريال بكندا، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025.

وأثمرت جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي بالتأكيد مجدداً على الدور الرائد، والمكانة المرموقة والثقة التي تتمتع بها على المستوى الدولي، حيث حصلت الدولة على أغلبية أصوات الدول في الانتخابات التي حضرها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة "رئيس وفد الدولة"، وسيف محمد السويدي مديرعام الهيئة "نائب رئيس وفد الدولة"، وعدد من الوزراء ورؤساء ومديرو العموم في الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو، والبالغ عددهم 193 دولة.وتُجرى انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي كل ثلاث سنوات، حيث يتم انتخاب 36 دولة عضواً من بين الدول الأعضاء الـ 193، موزعة على ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى للدول ذات الأهمية الكبرى في النقل الجوي، والمجموعة الثانية للدول التي تسهم بأكبر قدر في توفير مرافق الملاحة الجوية الدولية، والمجموعة الثالثة للدول التي تضمن التمثيل الجغرافي.

شهادة تقدير

وقال معالي عبد الله بن طوق المري: «إن هذا الفوز المتجدد هو شهادة تقدير عالمية لمسيرة دولة الإمارات في قطاع الطيران، ودليل على نجاح استراتيجيتنا في بناء شراكات قوية مع محيطنا الإقليمي والدولي، والتي جاءت نتيجةً للتوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي لطالما حرصت على إيلاء جميع مكونات هذا القطاع الحيوي أهمية خاصة مكنته من مواكبة التطوّرات الهائلة التي يشهدها قطاع الطيران عالمياً، كما أثبتت الدولة قدرتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة سياسات الطيران المدني على مستوى العالم، ومساهماتها الفعالة في الملفات المرتبطة بالاستدامة وحماية البيئة وأمن وسلامة الطيران».

وأضاف معاليه: «يشكل فوز الدولة تأكيداً على استمرارية العمل الوطني الجاد والمؤثر في القرارات المستقبلية لنكون حاضرين في المشهد الاقتصادي للقطاع، حيث أصبحت مساهمة قطاع الطيران واضحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي يساهم بنحو 18% حالياً، ويتوقع أن يواصل نموه خلال السنوات المقبلة، فنحنُ نعتز بثقة الدول الأعضاء، وملتزمون بمواصلة جهودنا لتعزيز مستقبل الطيران العالمي ودعم أهداف المنظمة الاستراتيجية».

ثقة دولية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعضو مجلس إدارة الهيئة: «إن هذا الفوز السابع على التوالي يكرّس مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع الطيران، ويعكس الثقة الدولية المتجددة في سياساتنا الاستراتيجية وإدارتنا الاحترافية للقطاع، والذي جاء تتويجاً للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، واستثماراتنا المستمرة في البنية التحتية المتطورة والطائرات والمطارات، فضلاً عن تنمية الكوادر الوطنية المؤهلة».

«كما يعكس الفوز الثقة التي نحظى بها، دولياً وإقليمياً، نتيجة لمبادراتنا الدبلوماسية الصديقة والمتوازنة، والتزامنا بالمعايير الدولية، ما يجعل الإمارات صوتاً مؤثراً في رسم سياسات الطيران المدني على مستوى العالم».

نهج متوازن

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، عضو مجلس إدارة الهيئة: «إن إعادة انتخاب الإمارات لمجلس الإيكاو للمرة السابعة يعكس تقدير المجتمع الدولي للنهج المتوازن الذي تتبناه الدولة في تطوير قطاع الطيران، وما توفره من بيئة آمنة ومستدامة للنقل الجوي. ويؤكد أيضاً نجاح استراتيجياتنا في الاستثمار بالكوادر الوطنية والبنية التحتية المتقدمة للقطاع».

«كما يعكس هذا الفوز المستمر الثقة التي اكتسبناها من شركائنا الإقليميين والدوليين، ودورنا الفاعل في دعم تطوير مكونات الطيران المدني كافة، بما يضمن تعزيز النمو المستدام والأمن والسلامة على مستوى العالم».

تخطيط إستراتيجي

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني-الشارقة، عضو مجلس إدارة الهيئة: «هذا الفوز يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والتخطيط الاستراتيجي الذي يجعل قطاع الطيران المدني الإماراتي نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم. الاستثمار المستمر في الكوادر الوطنية والبنية التحتية المتطورة ساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى الدولي. كما يمثل الفوز الثقة الكبيرة للدول الأعضاء في الإيكاو بدور الإمارات المؤثر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإسهامها في وضع سياسات الطيران المدني التي تضمن السلامة والاستدامة والتقدم التقني للقطاع».

استثمار الدولة

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة الهيئة: «إن الفوز المستمر لدولة الإمارات في عضوية مجلس الإيكاو يؤكد تقدير المجتمع الدولي لدورها في دعم سلامة وكفاءة منظومة الطيران المدني العالمية، ويبرز استثمار الدولة المستمر في تطوير الكوادر الوطنية والبنية التحتية الحديثة للنقل الجوي». كما يعكس التقدير الدولي للدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات، وجهودها ومبادراتها المستمرة الداعمة لنمو وتطور مستقبل الطيران المدني.

مكانة متنامية

وتوجّه محمد عبدالله السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني الفجيرة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة ومجلس الإدارة وجميع العاملين في قطاع الطيران المدني بالدولة على هذا الانجاز المميز الذي يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً دبلوماسياً واستراتيجياً قادراً على الإسهام الفاعل في لجان ومبادرات المنظمة لتعزيز السلامة والاستدامة والتطور في منظومة النقل الجوي العالمية، وأشاد في تمثيل الإمارات بكفاءة واحترافية.

وأضاف: إن فوز الإمارات ليس مجرد نتيجة انتخابية، بل ترجمة حقيقية لثقة المجتمع الدولي والإقليمي في رؤية الدولة وسياساتها الرشيدة في تطوير قطاع الطيران المدني، وتنفيذ المبادرات التي تخدم مصالح الأجيال القادمة.

مبادرات نوعية

من جانبه، أكد سيف محمد السويدي، أن فوز الإمارات للمرة السابعة على التوالي إنجاز نفتخر به جميعاً يعكس مكانتها الراسخة وثقة مجتمع الطيران الدولي فيها، والذي جاء بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة، قائلاً:«لقد حرصت دولة الإمارات منذ انضمامها إلى مجلس الإيكاو عام 2007 على أن تكون صوتاً مؤثراً وموثوقاً في النقاشات والقرارات الاستراتيجية للقطاع.

وقد ساهمت الدولة في طرح مبادرات نوعية وأفكار مبتكرة أسهمت في تعزيز كفاءة وأمان منظومة الطيران العالمية، منها البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، ومختبر الذكاء الاصطناعي في الطيران، وبرنامج التعاون الدولي لبناء القدرات. إن هذا الفوز يؤكد أن الإمارات ليست مجرد عضو في المجلس، بل هي شريك استراتيجي في صياغة مستقبل الطيران المدني الدولي.

ويعكس هذا الإنجاز المستمر المكانة الريادية لقطاع الطيران الإماراتي، الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يقارب 18% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما يوفر نحو مليون وظيفة، ويربط الدولة مع أكثر من 304 مطارات دولية حول العالم، وهو ما يعزز الدور المحوري للإمارات في منظومة النقل الجوي الدولي.

إضافة إلى ذلك، قدمت دولة الإمارات خلال أعمال الجمعية العمومية للمنظمة، مجموعة كبيرة من أوراق العمل في القطاعات الفنية والتنفيذية والاقتصادية والإدارية، والقانونية والبيئية كافة، وهي مساهمات تتميز بفاعليتها من خلال طرح عدد من الأفكار والمبادرات التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز نمو القطاع، وايجاد حلول للتحديات التي قد تواجه نموه واستدامته.