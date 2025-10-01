42.4 مليون مستخدم نشط شهرياً على منصة «يلا»

دبي (الاتحاد)

تحتفل مجموعة «يلا» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم بمرور خمس سنوات على إدراجها في بورصة نيويورك في سبتمبر 2020، تتويجاً لرحلة حافلة بالإنجازات، حيث حققت نتائج مالية استثنائية فاقت التوقعات وتضاعفت إيراداتها، في حين استقرت هوامش أرباحها الصافية عند حوالي 40%، تزامناً مع انضمام عشرات الملايين من المستخدمين الجدد إلى منصاتها.

ومنذ إدراجها في سبتمبر 2020، نجحت المجموعة في الاستفادة من زخم الاقتصاد الرقمي المتنامي بالمنطقة، لتحقق إنجازات غير مسبوقة في قطاع التكنولوجيا، فارتفعت إيرادات الشركة السنوية بأكثر من الضعف في خمس سنوات من 134.9 مليون دولار عند الطرح الأولي إلى 339.7 مليون دولار في عام 2024.

أما على مستوى صافي الدخل غير المطابق للمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فبلغ نحو 64 مليون دولار في عام 2020، ليتجاوز الضعف مسجلاً 134.2 مليون دولار في عام 2024 ما يعكس فعالية استراتيجياتها في تحقيق عوائد مستدامة، ويؤكد نجاح استراتيجيات الشركة في تحقيق عوائد مستدامة، وجاء هذا النمو بالتوازي مع الحفاظ على استقرار هامش صافي الربح عند نحو 40%، لترسّخ «يلا» مكانتها واحدة من أكثر المنصات الرقمية ربحية في الأسواق الناشئة.

ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة قاعدة المستخدمين بصورة كبيرة، حيث ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، من 14.3 مليوناً عند الإدراج إلى 42.4 مليون في الربع الثاني من عام 2025.

وقال صيفي إسماعيل رئيس مجموعة «يلا»: إن مسيرة «يلا» تستند إلى عمق ثقافي راسخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤية ابتكارية طموحة، وهو ما مكّنها من ترسيخ ريادتها إقليمياً والانطلاق بخطى واثقة نحو إحداث نقلة نوعية في القطاع الرقمي عبر حلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الشركة تعمل على إرساء منظومة رقمية متكاملة تعزز من مسيرة التواصل المجتمعي، وتدعم اقتصاد المنطقة الرقمي، وتسهم في تحسين جودة حياة الأفراد، مؤكداً أن «يلا» ستواصل استثمار قدراتها التقنية، وتوسيع محفظة منتجاتها، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة، بما يرسخ مكانتها كلاعب محوري في صياغة مستقبل القطاع الترفيهي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.