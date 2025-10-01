"مالية أبوظبي" تصدر سندات بقيمة 3 مليارات دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة المالية – أبوظبي إتمام إمارة أبوظبي إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تُستحَق خلال فترتين مختلفتين.

وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة الأسواق بالتصنيف الائتماني المرتفع لإمارة أبوظبي، وقوتها المالية، وآفاقها الاقتصادية بعيدة المدى. ويأتي هذا الإصدار في أعقاب نجاح إصدار عام 2024 البالغة قيمته خمسة مليارات دولار من خلال ثلاث شرائح، والذي أرسى معايير جديدة لجذب الاستثمارات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويضمُّ الإصدار سندات بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وسندات أخرى بقيمة ملياري دولار لأجل عشر سنوات. ومثَّلت نسب العائد هامشاً قدره عشر نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل ثلاث سنوات، و18 نقطة أساس لسندات العشر سنوات. وتمَّت تغطية الاكتتاب خمس مرات، ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى 18.5 مليار دولار.

ويُسجِّل سعر الهامش الذي حقَّقته إمارة أبوظبي أدنى مستوى تاريخي حقَّقته الإمارة. ما يعكس ثقة المستثمرين العالية بإمارة أبوظبي، ويسلِّط الضوء بشكل أكبر على أساسيات الائتمان القوية للإمارة.

ويستمر التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي في المحافظة على قوته المدعومة باعتماد وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، من خلال تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في انعكاس مباشر لمتانة الوضع المالي للإمارة وثقة المستثمرين العالميين.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الانضباط والاستدامة المالية. ويأتي نجاح الإصدار اليوم، بتحقيق تغطية تجاوزت خمسة أضعاف وتسجيل أدنى هوامش تكلفة في تاريخها مقارنة بالمعايير الدولية، ليشكِّل محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة. ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في حوكمة أبوظبي، واقتصادها المتنوّع، ونهجها المالي المنضبط».

وأضاف معاليه: «يؤكِّد هذا الإنجاز الاستثنائي مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة وموثوقة. أدّى تنويع مصادر التمويل والحضور المتواصل في أسواق المال العالمية بشروط تنافسية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كجهة إصدار سيادية رائدة، مع ضمان خفض تكلفة رأس المال للجهات الاستراتيجية المحرِّكة لنموها. تبقى منهجيتنا واضحة: الانضباط المالي، والاستثمار الاستراتيجي، وبناء اقتصاد مرن يحقِّق الازدهار المستدام».

أدار عملية الإصدار مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، وشمل ذلك بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وسيتي بنك، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك آي سي بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وإس إم بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد.