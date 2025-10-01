«دييز» تطلق برنامج «ريادة أعمال الموظفين» لتمكينهم من تأسيس المشاريع

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ بهدف ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، أعلنت سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» إطلاق برنامج ريادة أعمال الموظفين «موظف إلى رائد أعمال»، لتمكين موظفي السُلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها من تأسيس مشاريعهم وشركاتهم الناشئة.

ويأتي البرنامج في إطار التزام «دييز» بدعم النمو الاقتصادي لإمارة دبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لاسيما على صعيد تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين يسهم البرنامج في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال على مستوى الإمارة، من خلال العمل على تنمية العقلية الريادية للموظفين، وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال، ودعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناشئة قادرة على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال يوسف بهزاد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والتحول الاستراتيجي في سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: يأتي إطلاق برنامج ريادة أعمال الموظفين على مستوى السُلطة للمساهمة بشكلٍ مباشر في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى جعل دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وأن تكون مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية، حيث يجري العمل من خلال البرنامج الجديد على اكتشاف المواهب الريادية ضمن فريق عمل «دييز» لتحويل أفكارهم ومشاريعهم الناشئة إلى أعمال ناجحة تتمتع بمقومات النمو والتطور.

وأضاف: يستند البرنامج إلى منظومة الدعم والتمكين الشاملة التي تتميز بها السُلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، والتي نجحت خلال عقود مضت في دعم الشركات من مختلف الأحجام على النمو والتوسع في الأسواق العالمية، حيث يوظف البرنامج مزايا وحوافز هذه المنظومة، وغيرها من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية على مستوى السُلطة لدعم الموظفين في إطلاق مشاريع مُبتكرة تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

منظومة متكاملة

يسعى البرنامج للاستفادة الكاملة من منظومة السُلطة عالمية المستوى في دعم وتطوير الأعمال، بما تضمه من بنية تحتية عالمية المستوى وحزم التراخيص وتأسيس الأعمال والمبادرات الاستراتيجية، في خدمة المشاريع الريادية للموظفين، بما في ذلك الدعم الاستشاري والاستثماري من «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية التابعة لـ« دييز» والمتخصصة في تمويل الشركات الناشئة، وفرص تطوير المشاريع واختبار النماذج الأولية ضمن بيئة الابتكار في «ساندبوكس»، برنامج «دييز» لتسريع نمو الأعمال والمخصص لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، فضلاً عن خدمات «سكاليتي»، البرنامج المُبتكر لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة، و«ديتك»، مركز التكنولوجيا ومساحة العمل المشتركة الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها من المبادرات.

ثلاث مراحل

يتكون البرنامج من ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة «تطوير الفكرة» عبر دراسة السوق المستهدف وملاءمة المنتج أو الخدمة لاحتياجاته، تليها مرحلة «التخطيط وبناء النموذج» التي تشمل إعداد خطة العمل وتحديد الموارد والخطط التشغيلية، وصولاً إلى مرحلة «الإطلاق والتوسّع» التي يتم فيها ربط رواد الأعمال بمستثمرين محتملين، واستقطب البرنامج مجموعة من الأفكار المبتكرة في مجالات التقنية والمركبات والرعاية والصحية والتصميم وغيرها، حيث جرى تقييم هذه الأفكار من قبل شركاء «دييز» في البرنامج وفق معايير محددة. واستقطب البرنامج في نسخته الأولى مجموعة من الأفكار المبتكرة في مجالات التقنية والمركبات والرعاية والصحية والتصميم وغيرها، بما يعكس تنوّع خبرات ومواهب كوادر «دييز»، حيث جرى تقييم هذه الأفكار في البرنامج وفق معايير ركزت على الجدوى الاقتصادية، والقيمة المُضافة للسوق المحلي، والقدرة على النمو والتوسّع، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الاستراتيجية والأثر الإيجابي على المجتمع والاقتصاد.