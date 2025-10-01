«دراجون أويل» تعزّز حضورها في "ويتيكس 2025"

دبي (الاتحاد)

عزّزت دراجون أويل، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية (أينوك)، حضورها في اليوم الثاني من معرض ويتيكس 2025، حيث بحثت فرص التعاون والاستثمار مع عدد من كبرى الشركات العالمية.وبحثت على هامش مشاركتها في المعرض مع شركة بتروناس الماليزية (PETRONAS)، بحضور المهندس عبدالكريم المازمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لدراجون أويل، والرئيس التنفيذي لبتروناس إسمادي إسماعيل، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين من كلا الجانبين، فرص التعاون في تركمانستان في مجالات تطوير عمليات النفط والغاز، وإدارة أصحاب المصلحة، إضافة إلى موازنة الأسعار، ومواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع الرسوم اللوجستية وتكلفة نقل النفط الخام في منطقة بحر قزوين، مع التأكيد على أهمية تطوير حلول مشتركة تسهم في خفض الأعباء التشغيلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وعقدت دراجون أويل اجتماعات أخرى مع شركات دولية رائدة في قطاع الطاقة، ركّزت على استكشاف فرص جديدة في المشاريع النفطية والغازية، وتبني أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

كما تعبّر هذه اللقاءات في إطار استراتيجيتها الرامية إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزّز مكانتها كشركة وطنية تعمل خارج حدود الدولة، ويسهم في ترسيخ الحضور الإماراتي على خريطة الطاقة العالمية.