اقتصاد

«دبي للاستثمار أنغولا» يوقع أول عقد تأجير صناعي

1 أكتوبر 2025 20:39

دبي (الاتحاد)
 أعلنت «دبي للاستثمار»، المدرجة في سوق دبي المالي، توقيع أول عقد تأجير ضمن مشروع «دبي للاستثمار أنغولا»، أول منطقة اقتصادية متكاملة تطورها الشركة في أنغولا.
وبموجب العقد، ستقوم شركة «ترايس للكيماويات المحدودة» بإنشاء منشأة تصنيع متطورة داخل المنطقة الصناعية واللوجستية في المنطقة.
ستقوم شركة «ترايس للكيماويات»، المتخصصة في تصنيع المواد الكيميائية المُخصصة للتنظيف، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء عملياتها على قطعة أرض تبلغ مساحتها 26 ألف متر مربع في المنطقة الشمالية من المرحلة الأولى.
ويُقام مجمع دبي للاستثمار أنغولا على مساحة 2000 هكتار في مقاطعة بينغو، حيث يضم مناطق متكاملة تُسهم في إنشاء مركز مكتفٍ ذاتياً يشمل المرافق الصناعية والمساحات التجارية والمناطق السكنية والمرافق الترفيهية.
وقال عمر المسمار، عضو مجلس إدارة دبي للاستثمار الدولية - أنغولا، إن توقيع أول عقد إيجار صناعي يمثل إنجازاً تشغيلياً مهماً لمجمع دبي للاستثمار - أنغولا. 
ومع التقدّم المستمر في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى، أصبح المشروع اليوم مهيأ لتوفير أراضٍ صناعية مجهزة بالكامل وجاهزة للبناء أمام المصنّعين.

