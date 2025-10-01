«الاتحاد لائتمان الصادرات»: توجه متنامٍ لمستثمري الإمارات نحو القارة الأفريقية

أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات على التوجه المتنامي للمستثمرين الإماراتيين نحو الأسواق الأفريقية، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين هذا التوجه من خلال تقديم تأمين ائتمان الصادرات، وضمانات الاستثمار، ودعم تمويل المشاريع.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «رأس المال الهادف لتمويل مستقبل أفريقيا القادم»، وذلك ضمن فعاليات منتدى «الحوار الأفريقي 2025 - The Africa Debate» في دبي الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة «إنفيست أفريكا - Invest Africa»، الشبكة التجارية التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

تطرقت الجلسة إلى مبادرة رأس المال الهادف التي تشكل تحولاً استراتيجياً في العلاقات بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية حيث بدأت أنماط التجارة التقليدية وتدفقات رؤوس الأموال تتحول إلى نموذج استثماري أكثر تنوعاً ومرونة وتأثيراً.

وتناولت دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم هذا الزخم في ضوء اضطلاعها، باعتبارها الوكالة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، بدور حيوي في تقليل المخاطر وتمكين مشاركة أكبر لرؤوس الأموال من خلال تقديم ضمانات ائتمانية، وآليات للحد من المخاطر، وغيرها من الحلول المالية ذات الصلة.

وتنشط الشركة تنشط حالياً في 30 دولة أفريقية داعمة للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في عملية اندماجها ضمن سلاسل الإمداد القارية، فضلاً عن مساندتها لمشاريع البنية التحتية ذات الطابع السيادي.

ونجحت الشركة في إبرام صفقاتٍ في قطاعاتٍ استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، وإنشاء المستشفيات، وأساطيل الخدمات الطبية، والبنية التحتية للطوارئ، ومكافحة الحرائق، والتكنولوجيا والبيانات، والطاقة الخضراء، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تنفذ الشركة هذه المبادرات بالتعاون الوثيق مع وكالات ائتمان الصادرات، ومؤسسات التمويل الإنمائي، والأسواق الخاصة، لتطوير حلول مبتكرة ومشتركة.

وشهدت الجلسة التطرق إلى أبرز المبادرات التي تقودها دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع تسليط الضوء على «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا» التي أطلقت خلال قمة المناخ الأفريقية التي عقدت بمدينة نيروبي في سبتمبر 2023 وتغد شراكة متعددة الأطراف تتبنى مقاربة مبتكرة في تمويل العمل المناخي، تجمع بين الموارد والخبرات والمعرفة بالبيئات الاقتصادية المحلية للشركاء المنضوين تحت مظلتها.

وركزت الجلسة على الدور الفاعل للاتحاد لائتمان الصادرات في دعم أجندة الإمارات العالمية للطاقة النظيفة، إذ قدمت الدولة خلال مؤتمر الأطراف «COP28» التزاماً بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي لتسريع وتيرة مشاريع الطاقة النظيفة عبر القارة الأفريقية.وتماشياً مع هذا الالتزام، خصصت الاتحاد لائتمان الصادرات تغطية تأمينية ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار أميركي لتقليل المخاطر واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.