اقتصاد

«كهرباء دبي» و«إينوك» تتعاونان لتوسعة شبكة الشحن السريع للمركبات الكهربائية

1 أكتوبر 2025 21:13

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً مع مجموعة «إينوك» لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات «إينوك» المنتشرة في إمارة دبي، ما يعزز البنية التحتية للمحطات ويواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية.
وقع العقد بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في «الهيئة»، والمهندس زيد عبدالرحمن القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في «إينوك»، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس2025»، الذي تنظمه «الهيئة» حتى 2 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
 وقال معالي سعيد محمد الطاير: نعمل على تعزيز مسيرة التنقل الأخضر في دبي بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، عبر إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واستراتيجية التنقل الأخضر في دبي، ويأتي توقيع هذا العقد مع «إينوك» في إطار مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية التي أطلقناها عام 2014، لدعم النمو في أعداد المركبات الكهربائية.
وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، إن شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي تمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو دعم الأجندة الوطنية الخضراء، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار، من خلال توسيع شبكة الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات الخدمة التابعة لنا.

