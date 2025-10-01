40 ندوة نقاشية متخصصة خلال اليوم الثاني من «ويتيكس 2025»



دبي (الاتحاد)



شهد اليوم الثاني من فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 40 ندوة نقاشية متخصصة. غطت الندوات الرئيسية مواضيع عديدة، ركزت على «الطاقة الشمسية على الأسطح: أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء تمكين للمتعاملين ودعم للشبكة»، «التقنيات الناشئة والمبتكرة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة»، «تكنولوجيا وابتكار إيكونيك للجهد العالي»، «دفع عجلة الاستدامة قدماً: ورشة عمل تحالف تكنولوجيا الطاقة النظيفة»، «الاستدامة، اختراق الطاقة المتجددة، والطاقة النظيفة»، «تبريد المناطق - حل استراتيجي لقضية المناخ»، و«نظام تخزين طاقة بطاريات مركزي واسع النطاق يعتمد على وحدة تحكم طاقة متصلة مباشرة بالجهد العالي».

وضمن جلسة «الاتجاهات العالمية للتطوير العقاري: الاستدامة، النمو الأخضر، والتملك الذكي»، ذكر الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة أن الطاقة المتجددة أصبحت رخيصة ومتوفرة للجميع، وباتت الألواح الشمسية متوافرة للأفراد، لافتاً إلى أن الأنظمة الذكية تخفض التكاليف وتزيد من قيمة العقار.

وحملت ندوات الطاقة المتجددة والاستدامة عناوين «مقدمة من مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، «كيف يندمج انتقال الطاقة في التنمية المستدامة في إمارة ناهضة؟»، «توسيع نطاق تأهيل المباني - الأدوات والبيانات ودعم السياسات»، «أداء المباني الخضراء في دولة الإمارات - التنظيم والاعتماد وتحولات السوق»، «تمكين مدن أكثر اخضراراً وذكاءً: التكنولوجيا والبنية التحتية والتصميم الذي يدور حول الإنسان»، «تنظيم أسواق الكربون في دولة الإمارات - ما الخطوات التالية؟»، «المادة 6 من اتفاق باريس والمقاصة- من إرث مؤتمر الأطراف (كوب 28) إلى التنفيذ في دولة الإمارات»، «اتخاذ القرارات الحاسمة حول الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ضمان انتقال طاقة مثمر استثمارياً»، و«ذكية، مستدامة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي: مستقبل ابتكار مراكز البيانات».

وتناولت ندوات المياه مواضيع «برمجية ̓أكوا غريد̒ المبتكرة لتعزيز التناضح العكسي»، «تحسين كفاءة المضخات باستخدام محول التردد من ̓UB Line̒ الارتقاء بتوفير الطاقة والأداء باستخدام خوارزميات ̓تريول̒ الحاصلة على براءة اختراع»، «شبكات المياه الذكية: تعزيز الكفاءة من خلال الذكاء الاصطناعي من VIVAVIS NPM لإدارة المياه»، «̓إيزيكيم كولاي أونلاين̒: جهاز تحليل إلكتروني مؤتمت بالكامل لقياس إجمالي البكتيريا القولونية في المياه»، «تطبيق إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية معاً في محطات معالجة مياه الصرف الصحي»، «بمب اند درينك - من ابتكار حاصل على جائزة (سقيا) إلى استخدام البيانات لتحقيق استدامة الوصول إلى المياه»، و«التحوّل في تقنيات البوليمر: نهج أذكى للبنية التحتية الذكية لتحلية المياه من الألف إلى الياء».

وسلطت ندوات الابتكار والمستقبل الضوء على موضوعات «ما بعد المشاريع التجريبية: توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي ليشمل كافة أقسام المؤسسات»، «الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: كيف يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في توفير شبكات أنظف وأذكى»، «رقمنة المؤسسات الخدماتية المتخصصة في قطاع الغاز»، «رحلة هيئة كهرباء ومياه دبي لتصبح مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي»، «الذكاء الاصطناعي التوليدي: تشكيل قطاعات أذكى وضمان نمو مستدام»، «أمن البنية التحتية الحيوية في ظل حساسية عصر الذكاء الاصطناعي»، و«العلاقة الوطيدة بين الابتكار والذكاء الاصطناعي والازدهار الاقتصادي».