13 جلسة و35 متحدثاً باليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر



دبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».

وتستمر القمة التي ينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حتى يوم الغد (الخميس 2 أكتوبر 2025) في مركز دبي التجاري العالمي.

استهلت النقاشات بجلسة بعنوان «التقنيات الخضراء من أجل المرونة المناخية: ابتكارات حلول المناخ الذكية» في القاعة الرئيسية، شارك فيها كلٌّ من سعيد العبّار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إي إس جي»، وستيوارت بينيا فيليز، الرئيس التنفيذي لشركة «ماكروسايكل تيكنولوجيز».

وتطرّق المتحدثون إلى تداعيات التغير المناخي، والتي تسببت بخسائر تجاوزت 320 مليار دولار للاقتصاد العالمي في عام 2024، ما يجعل تعزيز المرونة والابتكار خياراً غير قابل للتأجيل. الفجوة الأكبر لا تكمن في التمويل أو السياسات أو التكنولوجيا وحدها، بل في الدمج بينها: توجيه رأس المال نحو مشاريع قابلة للتمويل، ومواءمة التكنولوجيا المتسارعة مع التشريعات المتطورة، وتنسيق تحديثات المدن.

كما استضافت القمة عرضاً تقديمياً حول مشاركة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مؤتمر الأطراف COP30، حيث أكدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورها الريادي قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم بالبرازيل، مركِّزة على تعزيز مسارات الاقتصاد الأخضر والاستدامة والطاقة النظيفة ذات الصلة الوثيقة بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء ذلك مع التشديد على أهمية التكيف والقدرة على الصمود والتمويل المناخي، لتقديم مشروعات خضراء قابلة للتمويل بما يتماشى مع اتفاق الإمارات التاريخي وبرنامج الانتقال العادل.

وتضمنت فعاليات الفترة الصباحية جلسة نقاشية بعنوان «جلسة نقاشية: 10 سنوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية: تجسيد رؤية القيادة»، استضافت رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكوا باور، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وجين شياولونغ، رئيس مجلس إدارة «شنغهاي إلكتريك نيو إنرجي ديفيلوبمنت المحدودة»، وفيشال راندر، شريك، ديلويت.

وتواصلت النقاشات بكلمة رئيسية بعنوان «الوعي البيئي الرقمي: كيف يمكن للشباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بتغير المناخ؟» في القاعة الرئيسية ألقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، حيث أبرزت أهمية منصات التواصل الاجتماعي كأدوات فعّالة لرفع مستوى الوعي البيئي، وإشراك الشباب في جهود التصدي للتغير المناخي ونشر ثقافة الاستدامة.

تلتها محاضرة بعنوان «تمكين الازدهار وحماية الكوكب في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي» في القاعة الرئيسية، قدّمها الدكتور أرشاد منصور، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI).

وفي الفترة المسائية، ناقش المتحدثون «دور الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل مستدام للتكنولوجيا»، استضافت كلاًّ من عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات، والدكتور كارلوس ألفاريز، مدير ربط الشبكات في شركة هواوي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو».

كما تخلل البرنامج في القاعة الرئيسية عرضاً إقليمياً بعنوان «الدفع قدماً بالعمل العالمي في مجال المياه: جهود دولة الإمارات في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026».

وتناولت جلسة أخرى بعنوان «إعادة تصور مؤسسات الحوكمة العالمية: مستقبل مؤتمر الأطراف والجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي» آفاق تطوير المنظومة العالمية للعمل المناخي.

وتواصل القمة فعالياتها غداً (الخميس) بجلسات جديدة تسلط الضوء على قضايا تمويل التحول الأخضر، وأسواق الكربون، والأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى حفل جائزة الإمارات للطاقة، وعدد من جلسات TEDx والجلسات الوزارية والختامية.