اقتصاد

عمار بن حميد يطلع على خدمات «عجمان للمشاريع الجديدة»

عمار بن حميد خلال جولته بمركز عجمان للمشاريع الجديدة (وام)
2 أكتوبر 2025 01:09

عجمان (وام)

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مركز عجمان للمشاريع الجديدة في المنطقة الحرة ANCFZ، حيث اطلع سموه على سير العمل، وتعرف على منظومة الخدمات التي يقدمها المركز لدعم رواد الأعمال والمستثمرين.
وتأتي الزيارة في إطار اهتمام وحرص سموه على متابعة دور المركز الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ريادة الإمارة محلياً وإقليمياً.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان، بجهود موظفي المركز وبالسرعة بتقديم الخدمات، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص التجارية، مضيفاً سموه: «أنتم وجه عجمان الاقتصادي، والجهد الذي تبذلونه محل تقدير كبير، ونرى أثره في رضا المتعاملين، نفتخر بكم، وبالطريقة التي تستقبلون بها المستثمر، وتُنجزون معاملته بكفاءة واحترافية».
وأكد سموه أن المركز أصبح نافذة حيوية لعجمان على العالم، حيث اختارت شركات من 150 جنسية تأسيس أعمالها من خلاله، مشيراً إلى أن نجاح المركز في جذب آلاف الشركات خلال عام واحد، يمثل إنجازاً كبيراً يعزز مكانة الإمارة وجهة استثمارية رائدة.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
