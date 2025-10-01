الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تأهل 150 مشروعاً إلى المرحلة النهائية لجوائز «الخمسة الكبار» 2025

1 أكتوبر 2025 22:57

دبي (الاتحاد)

تأهل 150 مشروعاً ضمن 19 فئة إلى المرحلة النهائية لجوائز معرض الخمسة الكبار 2025 «Big 5 Global»، الفعالية السنوية العالمية التي تكرّم الإنجازات البارزة في قطاع الإنشاءات العالمي.تحتفي الفعالية بالمشاريع والشركات والأفراد وفرق العمل، ممن ينجحون في تحقيق إنجازات مستدامة وتعاونية وتقنية، وتسلط الضوء على تطور معايير التميز في القطاعين العام والخاص ضمن مجالي الإنشاءات والتنمية الحضرية.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن دورة هذا العام شهدت زيادة لافتة بنسبة 58% في عدد أصحاب المشاريع المشاركين، بما يشمل هيئات حكومية بارزة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 63% في عدد المشاركين الجدد ضمن جميع الفئات، وتؤكد هذه الأرقام أهمية فعالية جوائز معرض الخمسة الكبار Big 5 Global، وتسلط الضوء على التزام القطاع بالتنمية المستدامة والابتكار والتعاون.
تضم قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية 150 مشاركاً من 21 دولة، بما فيها أذربيجان وكندا ومصر وإثيوبيا وكينيا ولبنان وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وإسبانيا وترينيداد وتوباغو وأوغندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها إلى جانب هونج كونج ما يعكس الانتشار العالمي الواسع لهذه الفعالية وأهميتها.
تميزت جوائز معرض الخمسة الكبار لعام 2025 باستقطاب عدد كبير من الهيئات الحكومية إلى المرحلة النهائية، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع العام في دعم الابتكار والممارسات المستدامة ضمن منظومة البناء والتنمية الحضرية.

