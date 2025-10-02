الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

الذهب
2 أكتوبر 2025 07:55

تراجع الذهب اليوم الخميس من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه الجلسة الماضية، متأثرا بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنه تلقى بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية.
بحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3858.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولار أمس الأربعاء.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 3883.60 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وأظهرت البيانات أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر، بعد تراجعها ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس عقب مراجعة بالخفض.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 47.07 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1552.05 دولار فيما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1256.93 دولار.

المصدر: وكالات
