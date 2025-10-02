«غرفة أبوظبي» توقّع اتفاقية تعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي

نيويورك (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين أبوظبي والولايات المتحدة، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التجارة ونقل المعرفة والخدمات والصناعة.

يأتي توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم بها وفد أبوظبي الاقتصادي إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025، حيث تعكس حرص الغرفة على ترسيخ شراكات استراتيجية تسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين، وتسهيل مشاركة الشركات والمؤسسات في المعارض والمنتديات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى دعم تنظيم وفود اقتصادية متبادلة بواقع وفدين سنوياً، وعقد فعاليات مشتركة تخدم مختلف القطاعات.

كما ستمكن الاتفاقية الشركات من الاستفادة من فرص جديدة في قطاعات متنوعة مثل الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يواكب خطط أبوظبي الطموحة للتنويع الاقتصادي.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تقديم الدعم اللازم لقطاع الأعمال عبر تبادل الدراسات الخاصة بالأسواق العالمية والمحلية والتشريعات المرتبطة بالاستثمار والتجارة، إضافة إلى توفير قنوات اتصال مباشرة بين الشركات والمؤسسات في كلتا الوجهتين، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات وتعزيز القدرة التنافسية.وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي محطة مهمة في مسيرة الغرفة نحو توسيع شبكة شراكاتها العالمية، وترسيخ حضور الشركات الأميركية في دولة الإمارات، وفي الوقت ذاته دعم شركاتنا الوطنية لفتح آفاق جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزامنا بتهيئة بيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتكاملاً، بما يعزز من تنافسية القطاع الخاص.

وأضاف: تشكل هذه الشراكات الاستراتيجية رافعة أساسية للتعاون في مجالات التكنولوجيا، ونقل المعرفة، والخدمات، والصناعة، وتسهم في بناء جسور اقتصادية مستدامة تحقق النمو المتوازن وتعزز الابتكار، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

ومن جانبه، قال بيتر تيشانسكي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU): تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة للأعمال في كلا الجانبين. ومن خلال تبادل الخبرات والرؤى السوقية، ودعم التفاعل التجاري الثنائي، يسهم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي وغرفة أبوظبي في تمكين أعضائهما من النجاح في بيئة اقتصادية عالمية مترابطة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال، وتوفير منصات جديدة للتعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.