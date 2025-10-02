«الدار» تطلِق مشروع «ياس ليفينج»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار إطلاق مجمع «ياس ليفينج» في جزيرة ياس.

ويأتي «ياس ليفنج» كأحدث إضافة إلى مجموعة الدار الحصرية لأسلوب الحياة المعاصر بعد الإقبال من جانب المشترين على مشروعي «منارة ليفنج»، و«نوران ليفنج» في جزيرة السعديات، حيث يرتكز على نفس المبادئ التصميمية.

ويتكون المشروع من ثلاثة مبانٍ تضم أكثر من 678 شقة عصرية تتراوح بين وحدات الاستوديو والشقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم.

ويضم كل مبنى مجموعة من المرافق تشمل مسابح للبالغين والأطفال، وصالة سينما خاصة، وحديقة، وغرفة ألعاب متعددة الأغراض، ومناطق للأطفال، إلى جانب صالة رياضية متكاملة.

ويجري تطوير «ياس ليفنج»، وفق أرقى معايير الاستدامة، مستهدفاً الحصول على تصنيف «3 لآلئ» وفق نظام «استدامة». والمشروع متاح للتملك لجميع الجنسيات، وسيتم طرح وحداته للبيع، اعتباراً من 6 أكتوبر.