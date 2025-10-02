«إن إم دي سي جروب» تدخل السوق الفلبيني



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إن إم دي سي جروب»، المتخصّصة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري، عن توقيع عقد مع شركة باساي هاربور سيتي كوربوريشن ومقرها الفلبين، تتولى بموجبه أعمال التجريف الواسعة والاستصلاح ضمن خليج مانيلا في الفلبين، وبقيمة إجمالية تبلغ 610.1 مليون دولار.

وستعمل «إن إم دي سي جروب» على تنفيذ هذا المشروع على مدار 30 شهراً، والذي يشمل أعمال استصلاح الجزر لنحو 130 هكتاراً ضمن مشروع تطوير رائد يهدف إلى إنشاء مدينة ساحلية جديدة وصديقة للبيئة، فيما يشمل نطاق العمل توريد الرمال، وتقديم أعمال التجريف والاستصلاح، وتركيب المصارف الرأسية، ودك التربة، ووضع الصخور.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في «إن إم دي سي جروب»، إن دخول السوق الفلبيني الذي يتّسم بديناميكية عالية، يأتي كاستمرار لجهود «إن إم دي سي جروب» في توسيع حضورها التشغيلي في أسواق جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار استراتيجية التنوع الجغرافي لأعمال المجموعة حول العالم، معرباً عن فخر المجموعة بتسخير خبراتها العالمية للإسهام في مشاريع مبتكرة ومستدامة تضيف قيمة كبيرة وتعود بالنفع على مختلف المجتمعات والقطاعات.

من جهته عبر مانويل جونزاليس، رئيس شركة باساي هاربور سيتي كوربوريشن، عن سعادته بالتعاون مع 'إن إم دي سي جروب'، المجموعة العالمية المرموقة التي تتمتع بسجل حافل بالنجاح في تنفيذ مشاريع متميزة ومبتكرة في العديد من المناطق حول العالم.

وأعرب عن تطلعه إلى شراكة طويلة الأمد معها لإنشاء مدينة مستدامة ومتكاملة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي عقب سلسلة من المشاريع التي أعلنت عنها «إن إم دي سي جروب» في جنوب شرق آسيا.