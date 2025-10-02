«غرفة أبوظبي» تعزّز حضور القطاع الخاص الإماراتي في السوق الأميركي

نيويورك (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقيتي تعاون نوعية مع كل من غرفة ولاية كارولاينا الشمالية وجمعية تكساس للأعمال، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة،

وجاء توقيع الاتفاقيتين بهدف فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي وتعزيز حضور القطاع الخاص الإماراتي في السوق الأميركي، ودعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025 - 2028.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الدور الريادي، الذي تضطلع به غرفة أبوظبي كحلقة وصل رئيسية بين مجتمع الأعمال المحلي ونظرائه الدوليين، وجهودها المستمرة في تمكين الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية، خصوصاً السوق الأميركي، الذي يُعد أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات.

وُقعت الاتفاقية الأولى مع غرفة ولاية كارولاينا الشمالية، التي تُعد منصة رئيسية لدعم مجتمع الأعمال في واحدة من أكثر الولايات الأميركية حيوية اقتصادياً.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل مشاركة الشركات الإماراتية والأميركية في المعارض والمنتديات الاقتصادية، إلى جانب تبادل المعلومات حول البيئة الاستثمارية والتشريعات التجارية في كلا البلدين.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً تعاوناً في تنظيم الفعاليات الافتراضية والزيارات المتبادلة، وتقديم قائمة بالشركات الإماراتية المستثمرة في ولاية كارولاينا الشمالية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات عملية تساعد على تعزيز فرص الاستثمار المشترك. كما نصّت الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والتدريبية، وتقديم كافة أشكال الدعم للوفود التجارية والاقتصادية الزائرة.

أما الاتفاقية الثانية، فقد أُبرمت مع جمعية تكساس للأعمال وهي من أبرز مؤسسات الأعمال التي تمثل القطاع الخاص في ولاية تكساس، وتهدف إلى توسيع آفاق التعاون التجاري والصناعي بين مجتمع الأعمال في أبوظبي وتكساس، من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية، وتسهيل التواصل بين الشركات، وتنظيم الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة.

كما تنص الاتفاقية على دعم مشاركة المؤسسات في المعارض والمنتديات المتخصصة، وتعزيز فرص الابتكار وريادة الأعمال عبر تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة. وتؤكد الاتفاقية حرص الطرفين على احترام حقوق الملكية الفكرية وحماية سرية المعلومات المتبادلة.

وقال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تأتي هذه الشراكات في إطار التزام غرفة أبوظبي بتنفيذ خريطة الطريق 2025 - 2028، والتي تضع في صميم أولوياتها تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار، ودعم الشركات الوطنية في توسيع حضورها على الساحة الدولية، كما تعكس هذه الاتفاقيات الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تجعل من بناء اقتصاد تنافسي ومستدام هدفاً استراتيجياً راسخاً.

من جانبه، قال غاري جيه. سلاميدو، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة ولاية كارولاينا الشمالية: يسعدنا الإعلان عن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والتي تجسّد التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير مجالات الابتكار في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المتبادل.

وقال جلين هامر، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية تكساس للأعمال: «نفخر بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والهادفة إلى تعظيم علاقاتنا التجارية الراسخة مع دولة الإمارات، ودعم الابتكار في مجموعة من القطاعات الريادية بين ولاية تكساس وأبوظبي، بما يشمل الطاقة، والتمويل، والعلوم الحيوية، والذكاء الاصطناعي، حيث تتوفر فرص واعدة للتعاون المشترك».

وذكرت الغرفة أن الاتفاقيتين تشكلان نقلة نوعية في مسيرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة، حيث تفتح المجال أمام الشركات الإماراتية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، لدخول أسواق جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.

