«سبيماكو» و«أدكان» توقعان اتفاقية تعاون في التصنيع الدوائي بالإمارات والسعودية



أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت كل من شركة سبيماكو الدوائية، وشركة أدكان للصناعات الدوائية عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «سبيماكو»، و«أدكان» على تبادل تقنيات التصنيع وأفضل الممارسات والطاقات الإنتاجية، بما يسهم في ضمان وصول المرضى في المملكة والإمارات إلى أدوية عالية الجودة، وفق أعلى المعايير العالمية.



وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بدعم قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز استراتيجيات الرعاية الصحية الوطنية، والمساهمة في بناء صناعة دوائية مستدامة وقوية على مستوى المنطقة.

وقال البروفيسور أحمد جديع، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية والعضو المنتدب:«هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في تعزيز منظومة الصناعات الدوائية المحلية، وتؤكد دور سبيماكو الريادي في دعم الاكتفاء الذاتي، وتحقيق التكامل الصناعي بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز مكانة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في صناعة الدواء. كما أن شراكتنا مع أدكان تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي يخدم المرضى والمجتمعات في المنطقة».

من جهته قال حمدان الدهماني، رئيس مجلس إدارة شركة أدكان للصناعات الدوائية: «إن شراكتنا مع سبيماكو تمثل خطوة مهمة نحو توسيع حضورنا الإقليمي وتقديم حلول دوائية عالمية المستوى. ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بدعم التصنيع المحلي والابتكار، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ورؤية المملكة العربية السعودية في تطوير قطاع الرعاية الصحية».

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار دعم أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، واللتين تضعان الابتكار في الرعاية الصحية والتصنيع المحلي والتكامل الإقليمي في صدارة أولوياتهما.