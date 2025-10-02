«أبوظبي للأوراق المالية» يستقطب اهتمام المستثمرين العالميين في نيويورك

أبوظبي (الاتحاد)



عزّز سوق أبوظبي للأوراق المالية، من مكانة أبوظبي كمركز مالي بارز خلال جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين، الذي نظمه في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع مورجان ستانلي.

وضم الوفد الذي قاده سوق أبوظبي للأوراق المالية، المصنّف ضمن أكبر 20 سوقاً مالية على مستوى العالم، 15 من كبرى الشركات المدرجة في السوق، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار، حيث التقت هذه الشركات على مدار يومي 29 و30 سبتمبر الماضي مباشرةً مع كبار المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة.

كما شهد الحدث مشاركة وفد أبوظبي الاقتصادي، الذي ضم أكثر من 100 مسؤولاً من القطاعين الحكومي والخاص، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

جاءت مشاركة الوفد في الحملة الترويجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب وفد السوق الذي ترأسه غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتجسّد رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز علاقات التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على مسيرة النمو المستدام والمتنوع لأبوظبي.

واستعرضت الفعالية كيفية تمكين المستثمرين العالميين من الاستفادة من فرص النمو المتزايدة في أبوظبي ودولة الإمارات من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، المعروف بابتكاره وحيويته وشفافيته.

وشارك في الفعالية أكثر من 80 من كبار صناع القرار في المؤسسات الاستثمارية الرائدة، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، ما يعكس الاهتمام المتنامي بالشركات المدرجة في السوق.

وخلال هذه الجولة الترويجية، عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية والإدارة العليا للشركات المشاركة أكثر من 100 اجتماع فردي مع المستثمرين، جرى خلالها استعراض رؤية النمو المستقبلية للسوق واستراتيجيته الناجحة لتعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية.

وقال غنّام بطي المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: نهدف نحو تعزيز التواصل مع المجتمع الاستثماري العالمي من خلال تطوير وتوسيع نطاق حضور السوق والذي بدوره يدعم الحضور العالمي لأبوظبي كمركز مالي رائد ذي ثقة راسخة لدى المستثمرين الدوليين.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تبرز هذه الجولة الدور الاستراتيجي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم مسيرة تحول أبوظبي إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وجاذب للاستثمارات الدولية. ويواصل السوق جهوده نحو تمكين الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعميق السيولة، وتعزيز مرونته، وربط رؤوس الأموال الدولية بفرص الاستثمار الواعدة في أبوظبي والإمارات.

ورافق وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وكبار المسؤولين في أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي، الذين استعرضوا خلال هذه الجولة استراتيجياتهم وإنجازاتهم الناجحة، إلى جانب إبراز قوة القطاعات المتنوعة في الإمارة أمام المستثمرين العالميين.