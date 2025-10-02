«كهرباء دبي» تنضم إلى تحالف «ڨيباك»



دبي (الاتحاد)

انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى «تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي» (vPAC - ڨيباك) العالمي، لتصبح أول مؤسسة خدماتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى هذا التحالف الذي يضم نخبة الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع أنظمة الطاقة. وتم الإعلان عن انضمام الهيئة للتحالف خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2025).

وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقع الاتفاقية المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبرانت هيب، رئيس تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي «ڨيباك»

.وقال معالي سعيد الطاير: يسعدنا الانضمام إلى تحالف «ڨيباك» كأول مؤسسة خدماتية في المنطقة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، ومن خلال هذه العضوية، سيتمكن مهندسونا وخبراؤنا من تبادل أفضل الممارسات العالمية وأحدث الحلول المبتكرة لتطوير أنظمة مستدامة تواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة والمياه، إضافة إلى ذلك، سنشارك خبراتنا وتجاربنا الرائدة في مجال الشبكات الذكية والبنية التحتية المتقدمة، حيث حققت الهيئة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسة في مجالات عملها.

من جهته، قال برانت هيب: يفخر تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي «ڨيباك» بشراكته مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتسريع تحول الشبكات الكهربائية، وتلبية احتياجات اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتنامية من الطاقة، والمساهمة في بناء بنية تحتية مستقبلية أكثر ذكاءً وكفاءة.

يهدف تحالف «ڨيباك» إلى تعزيز كفاءة ومرونة شبكات الكهرباء من خلال تبني أنظمة معيارية رقمية متقدمة وتطوير معايير وأنظمة مفتوحة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني في مجالات الحماية والأتمتة والتحكم بمحطات نقل الكهرباء، إضافة إلى تسريع تبني حلول قائمة على البرمجيات بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي، ورفع اعتمادية الشبكات، وزيادة مرونتها.