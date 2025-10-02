الإمارات والبرازيل توقعان مذكرة تفاهم واتفاق عمل بمجال سلامة الطيران المدني



مونتريال (الاتحاد)

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال سلامة الطيران المدني مع الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل إلى جانب اتفاق عمل يحدد آليات التنفيذ العملية لهذا التعاون، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مونتريال.

وقّع مذكرة التفاهم سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة وتياجو فييارستين، رئيس هيئة الطيران المدني البرازيلية وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين البلدين على مستوى السياسات والمعايير العامة لسلامة الطيران المدني، بما يشمل تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والتدريب بين الجهات المختصة، ودعم تبني أفضل الممارسات العالمية في القطاع.

ويركّز اتفاق العمل على آليات التنفيذ العملية للتعاون، بما يتيح التنسيق في مجالات الموافقات، وتسهيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتقارير الفنية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لضمان أعلى مستويات السلامة.

وقع اتفاق العمل المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، وروبرتو خوسيه سيلفيرا هونوراتو، رئيس إدارة صلاحية الطيران بالوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم واتفاق العمل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والبرازيل في مجال الطيران المدني، بما يسهم في تطوير العلاقات المشتركة ويدعم مكانة البلدين على خريطة الطيران الدولي.