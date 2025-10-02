الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات والبرازيل توقعان مذكرة تفاهم واتفاق عمل بمجال سلامة الطيران المدني

الإمارات والبرازيل توقعان مذكرة تفاهم واتفاق عمل بمجال سلامة الطيران المدني
2 أكتوبر 2025 19:24

 
مونتريال (الاتحاد)
وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال سلامة الطيران المدني مع الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل إلى جانب اتفاق عمل يحدد آليات التنفيذ العملية لهذا التعاون، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مونتريال.
وقّع مذكرة التفاهم سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة وتياجو فييارستين، رئيس هيئة الطيران المدني البرازيلية وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين البلدين على مستوى السياسات والمعايير العامة لسلامة الطيران المدني، بما يشمل تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والتدريب بين الجهات المختصة، ودعم تبني أفضل الممارسات العالمية في القطاع.
ويركّز اتفاق العمل على آليات التنفيذ العملية للتعاون، بما يتيح التنسيق في مجالات الموافقات، وتسهيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتقارير الفنية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لضمان أعلى مستويات السلامة.
وقع اتفاق العمل المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، وروبرتو خوسيه سيلفيرا هونوراتو، رئيس إدارة صلاحية الطيران بالوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم واتفاق العمل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والبرازيل في مجال الطيران المدني، بما يسهم في تطوير العلاقات المشتركة ويدعم مكانة البلدين على خريطة الطيران الدولي.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: فخورون بالجاهزية العالية لفرق الدفاع المدني في دبي
حمدان بن محمد يلتقي فريق الدفاع المدني في دبي
الدفاع المدني
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©