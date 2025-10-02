الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"غرفة"الشارقة" تناقش مع نظيرتها القطرية آليات تعزيز الشراكات الاقتصادية

«غرفة الشارقة» ونظيرتها القطرية يناقشان آليات تعزيز الشراكات الاقتصادية
2 أكتوبر 2025 19:27

 
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مجموعات العمل القطاعية ومجالس الأعمال، وآليات تفعيل دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقر الغرفة، حمد علي معيقل المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال في غرفة قطر والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أهمية تبادل التجارب المؤسسية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المجالس ومجموعات العمل القطاعية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرف التجارية.
تشجيع الشراكات الاستثمارية
وعقب اللقاء عقدت غرفة الشارقة اجتماع عمل مع الجانب القطري استعرضت خلاله المبادرات والبرامج التي تنفذها في إطار تمكين القطاع الخاص، وتعزيز قدرته التنافسية، بالإضافة إلى الدور المحوري، الذي تقوم به مجموعات العمل القطاعية في ترسيخ العلاقات بين مختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وخلق بيئة داعمة لنمو الأعمال في الشارقة، كما تم خلال الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين مجموعات العمل ومجالس الأعمال لدى الجانبين، وتطوير برامج مشتركة تهدف إلى دعم أعضاء الغرفتين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشاد محمد أحمد أمين العوضي بعمق الروابط التاريخية والمتأصلة بين البلدين الشقيقين ومتانة العلاقات الثنائية والمتنامية في العديد من المجالات ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث تُعد الإمارات، الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والثامنة عالمياً لدولة قطر.
من جانبه، أعرب الوفد القطري عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الغرفتين، وتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وفي ختام الزيارة جال الوفد الزائر في أروقة الغرفة والمعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تقدمها الشركات الوطنية وأشادوا بتنوعها وتقدمها.

