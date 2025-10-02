«المركزي» يمنح «كامل باي» موافقة لتقديم حلول دفع مبسطة



دبي (الاتحاد)

منح مصرف الإمارات المركزي، شركة «كامل باي»، الشركة الإماراتية المتخصّصة في التكنولوجيا المالية (فينتك)، موافقة مبدئية للحصول على أعلى تراخيص في الدولة، ضمن فئتي خدمات تخزين القيمة ما يمكّن الشركة من تقديم خدمات دفع متكاملة تشمل الرواتب والمدفوعات التجارية والدفع بالتجزئة.

وأكدت الشركة أن تلك الخطوة تستهدف بناء منظومة مالية موثوقة وشاملة، تدعم الشركات بمدفوعات شفافة وفعّالة، وتُمكّن الموظفين من الوصول إلى خدمات مالية آمنة وسهلة، مشيرة إلى تفهمها الكامل كشركة إماراتية المنشأ لاحتياجات الشركات المحلية وتنوع القوى العاملة التي تخدمها، ما يعزّز انسجامها مع رؤية الإمارات 2030 الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والشمول المالي.

وستقدم «كامل باي» حلول دفع متكاملة للأعمال، تتيح لأصحاب العمل إدارة الرواتب ومدفوعات الموردين والمصروفات الأخرى بسهولة وكفاءة وامتثال، بينما يتمكّن الموظفون من الحصول على رواتبهم في الوقت المحدد والاستفادة من حزمة من الخدمات المالية التي تجعل إدارة الأموال اليومية أكثر بساطة وأماناً وراحة.

حسين القمزي



وقال حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة شركة «كامل باي»، إن الموافقة الأولية تؤكد التزامنا بترسيخ منظومة مالية قائمة على الثقة والابتكار والشمول، بما يتيح تمكين الفئات غير المشمولة مالياً ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وذكر سعدات يعقوب، الشريك المؤسس والمدير لشركة «كامل باي» أن موافقة المركزي تعكس رؤيتنا في بناء منصة دفع إماراتية موثوقة، وتعزّز عزمنا على تبسيط الوصول إلى الخدمات المالية للأعمال والموظفين في مختلف أنحاء الدولة، بما يدفع أجندة النمو الشامل للإمارات قدماً.

ومن جانبه، قال إحسان رحمن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: نسعى من خلال هذه الموافقة إلى تبسيط إدارة المدفوعات للشركات، وتمكين الموظفين من الحصول على خدمات مالية موثوقة وميسّرة، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات للابتكار والشمول.

وبدوره شدد زيشان رحمن، الشريك المؤسس والرئيس التقني لشركة «كامل باي» على أن تلك الخطوة تعكس التزام الشركة بأعلى معايير التنفيذ المنضبط، والبنية التحتية الآمنة، والحَوْكمة الرشيدة، وحماية العملاء. وكشف أن الشركة تركز حالياً على توسيع هذه المعايير لخدمة الشركات والمجتمعات في جميع أنحاء الإمارات بشكل أفضل، مؤكداً التزام الشركة بدعم الشركات بكفاءة وشفافية، وتمكين الموظفين بالشمول، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في الابتكار المالي والنمو الرقمي.