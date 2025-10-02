الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مكتوم بن محمد: دبي توفِّر بيئة نموذجية لمؤسسات المال والأعمال

مكتوم بن محمد خلال استقبال أليكس كريس (وام)
3 أكتوبر 2025 01:06

دبي (وام)

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أليكس كريس، الرئيس والرئيس التنفيذي لمنصة PayPal العالمية، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك بمكتب سموّه في ند الشبا بدبي.
تم خلال اللقاء، استعراض التطور المستمر لمكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً محورياً للقطاع المالي العالمي بفضل جهودها الدؤوبة في تعزيز الابتكار، ورفع مستوى المرونة والقدرة التنافسية لاقتصادها، توازياً مع حرص الدولة على التوسُّع في الشراكات النموذجية، التي تجمعها مع كبرى الشركات المالية العالمية، لاسيما الرائدة منها في تبنّي التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إنماء اقتصادها الرقمي.
وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزاز دبي بالتعاون المثمر مع منصة PayPal العالمية، إذ شكّل افتتاح مقرها الإقليمي مؤخراً في مدينة دبي للإنترنت دفعةً مهمة لهذا التعاون، مؤكداً حرص دبي على توفير المقومات الداعمة كافة لنجاح المؤسسات المالية الكبرى التي اختارتها مركزاً تنطلق منه للتوسّع في أعمالها في المنطقة.
وأوضح سموّه أن البنية التحتية الرقمية القوية والأطر التنظيمية المرنة والمتطورة، والبيئة النموذجية التي توفرها دبي لمؤسسات المال والأعمال، تعزز من فرص شركائها في الوصول إلى أسواق ذات آفاق نمو قوية.
حضر اللقاء، معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ومالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي. 
كانت PayPal افتتحت مقرها في مدينة دبي للإنترنت في شهر أبريل من العام الجاري، وهو الأول لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

