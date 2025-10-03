الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع السابع وسط آمال خفض الفائدة

لم يشهد الذهب تغيرا يذكر اليوم الجمعة في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، مدعوما بتوقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام والمخاوف بشأن تأثير الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3851.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3896.49 دولار في الجلسة الماضية. وكسب المعدن النفيس بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 46.79 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1563.86 دولار فيما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1243.41 دولار.



