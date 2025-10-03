السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع السابع وسط آمال خفض الفائدة

الذهب
3 أكتوبر 2025 08:15

لم يشهد الذهب تغيرا يذكر اليوم الجمعة في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، مدعوما بتوقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام والمخاوف بشأن تأثير الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3851.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3896.49 دولار في الجلسة الماضية. وكسب المعدن النفيس بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 46.79 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1563.86 دولار فيما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1243.41 دولار.

أخبار ذات صلة
توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار
أسعار الذهب تصعد إلى مستوى قياسي جديد
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
تعاملات الذهب
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©