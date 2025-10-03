السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

545 شركة كندية جديدة تنضم إلى عضوية «غرفة دبي» بالنصف الأول

545 شركة كندية جديدة تنضم إلى عضوية «غرفة دبي» بالنصف الأول
3 أكتوبر 2025 17:44

 

دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة لكندا في دبي وشركة «إينوفيا كابيتال»، طاولة نقاش مستديرة مع وفد ضم ممثلين عن 19 شركة كندية، وذلك بهدف التعريف بالمقومات التنافسية التي يتميز بها الاقتصاد الرقمي في دبي، وفرص الأعمال الواعدة التي توفرها الإمارة للشركات الكندية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التقنيات المتقدمة.
واستقطبت الفعالية نحو 52 مشاركاً من مجتمعي الأعمال في كندا ودبي، وتركزت اختصاصات الشركات الكندية الأعضاء في الوفد على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاتصالات الفضائية والحوسبة الكمية والتكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى الأبحاث وتحليل البيانات ورأس المال المخاطر.
وسجل عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نمواً بنسبة تقارب 30% خلال العام الماضي، فيما انضمت 535 شركة كندية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الكندية الأعضاء في الغرفة إلى 4434 شركة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، لتحتل كندا المرتبة العاشرة في قائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2025.
وتناولت النقاشات آفاق التعاون مع الشركات الكندية في مجالات متنوعة، وتم بحث إمكانية توسيع قاعدة علاقات الأعمال بين دبي وكندا، من خلال الاستفادة من التكامل في الخبرات المشتركة ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية، بما يعزز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، ويدعم بناء المزيد من الشراكات الواعدة بين شركات دبي ونظيراتها الكندية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تشكل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دبي وكندا ركيزة استراتيجية لتطوير التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما في مجالات الاقتصاد الجديد والتقنيات المتقدمة، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي جاذب للشركات الكندية الراغبة في التوسع دولياً، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال ومنظومتها المتقدمة للابتكار وريادة الأعمال.
وانعكاساً لالتزام غرف دبي بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، قامت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال شهر يونيو من العام الجاري بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد في مدينة تورنتو الكندية، هو الأول لها في أميركا الشمالية. وكانت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي قد نظّمت في وقت سابق من هذا العام جولة ترويجية شملت مدن تورونتو وميسيسوغا وفانكوفر الكندية، بهدف تعريف مجتمع الأعمال الكندي بالفرص التي يقدمها «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي ينعقد بين 12 و15 أكتوبر الجاري في دبي هاربر. وعقدت الغرفة حينها خلال الحملة سلسلة اجتماعات مع أكثر من 350 من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة بالإضافة إلى المستثمرين وممثلي مسرعات الأعمال وصناع السياسات الرقمية في كندا.

أخبار ذات صلة
«الشباب العربي» وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي يطلقان أول هاكاثون إقليمي لصناعة الألعاب الإلكترونية
«غرف دبي» تبحث مع اتحاد الصناعات الهندية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
غرف دبي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©