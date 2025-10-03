السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«كهرباء دبي» تستعرض مبادراتها المبتكرة بقطاع الطاقة النظيفة في «ويتيكس 2025»

«كهرباء دبي» تستعرض مبادراتها المبتكرة بقطاع الطاقة النظيفة في «ويتيكس 2025»
3 أكتوبر 2025 17:45

دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، يرافقه فهد القرقاوي، وكيل الوزارة، وذلك في جناح الهيئة في «ويتيكس 2025» الذي نظمته الهيئة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.
وسلط معالي الطاير الضوء على أبرز الإنجازات الرائدة للهيئة، وأحدث المشاريع والمبادرات المبتكرة، التي تنفّذها في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية، وتعرف إلى أحدث إنجازات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وتحدّث معالي الطاير عن تسجيل الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في مؤشرات أداء رئيسية في مجالات عملها، ومنها أقل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي سنوياً إلى 0.94 دقيقة فقط، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم، وأقل نسبة للفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، التي وصلت إلى 2.0% في العام الماضي، وتُعد هذه النسبة كذلك الأقل على مستوى العالم، وكذلك نسبة الفاقد في شبكة المياه التي وصلت إلى 4.5% وهي الأقل عالمياً.
كما اطّلع معالي الدكتور الزيودي على مشاريع الهيئة الأخرى لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك مشروع الهيدروجين الأخضر الذي نفذته الهيئة ويُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتعرّف إلى مشروع محطة حصيان لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

كهرباء دبي
