السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«زايد الدولي» يفوز بجائزة «أفضل مطار في تجربة التسوُّق»

«زايد الدولي» يفوز بجائزة «أفضل مطار في تجربة التسوُّق»
3 أكتوبر 2025 17:48

 
أبوظبي (الاتحاد)
فاز مطار زايد الدولي بجائزة «أفضل مطار في تجربة التسوُّق» خلال حفل جوائز «فرونتير 2025»، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته كوجهة عالمية رائدة في تجارب السفر المتميزة والابتكار التجاري والتفوق المعماري.
وتم الإعلان عن هذه الجائزة خلال المعرض والمؤتمر العالمي لرابطة الأسواق الحرة (TFWA) في مدينة كان، لتكون بمثابة تتويج للتقدير الكبير الذي حصل عليه المطار في الجوائز نفسها من نسخة العام الماضي.
وتنضم الجائزة الجديدة إلى سلسلة من الجوائز، التي حصدتها مطارات أبوظبي، ومنها فوز مطار زايد الدولي بجائزة «أجمل مطار في العالم»، ضمن جوائز «بريه فرساي» العام الماضي، الأمر الذي ساعد في تعزيز مكانة أبوظبي كمعيار عالمي في تصميم المطارات وتجارب السفر.
وفي المناسبة نفسها، حصد متجر «Presentedby لشركة «أفولتا» Avolta جائزة «أفضل مفهوم متخصّص»، تقديراً لنهجها المبتكر الذي أدهش ملايين المسافرين في مطار زايد الدولي، من خلال التصميم والإبداع والتفاعل مع المستهلكين.
وقالت إلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تؤكد هذه الجوائز الدولية قناعتنا بأن المطارات، يمكن أن تلعب دوراً جوهرياً في إثراء تجارب المسافرين وإسعادهم، فضلاً عن دورها المهم في تجسيد روح أبوظبي وطموحاتها العالية».

