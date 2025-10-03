«Hub71» توقّع أول شراكة لها بالولايات المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أول شراكة لها في الولايات المتحدة مع هيئة التنمية الاقتصادية في نيوجيرسي (NJEDA)، بهدف تسهيل التوسع العالمي للشركات الناشئة عالية النمو عبر المحيط الأطلسي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك ضمن زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة.

تعكس هذه الاتفاقية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وتسهم في تمكين رواد الأعمال من التوسع دولياً من خلال الوصول إلى أسواق جديدة، ورؤوس أموال وخبرات نوعية. ستستفيد الشركات الناشئة من الدعم المشترك عبر برامج متبادلة، وزيارات ميدانية للأسواق، وتسهيل التواصل مع المستثمرين والجهات التنظيمية والشركات، مما يسهم في تسريع جاهزيتها التجارية وتعزيز فرصها الاستثمارية.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي ل Hub71: التكنولوجيا بطبيعتها عابرة للحدود، ومنظومات الابتكار بحاجة إلى التعاون لدعم توسع المؤسسين على المستوى العالمي، شراكتنا مع Choose New Jersey تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة للتوسع الدولي، مع التركيز على تبادل الخبرات، والكوادر، وأفضل الممارسات. من خلال هذا التعاون، نربط المنظومات ببعضها ونمكّن المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة والنمو على مستوى عالمي.

ومن جهته، قال تيم سوليفان، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الاقتصادية في نيوجيرسي: تعمل ولاية نيوجيرسي بقيادة حاكمها «فيل مورفي» على إنشاء شراكات دولية مهمة حول العالم، للمساهمة في رفع قيمة الاستثمارات في قطاعات جديدة وتنويع الاقتصاد بشكل أكبر، وقد طورت هيئة تنمية الأعمال في نيوجيرسي مجموعة أدوات فعّالة لدعم الشركات الناشئة المبتكرة، ونحن متحمسون للعمل مع Hub71 للترويج للفرص الواعدة في أبوظبي ونيوجيرسي.

وتستكمل هذه الاتفاقية محفظة Hub71 المتنامية من الشراكات الدولية، ومن بين أبرزها، التعاون الاستراتيجي مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة الإمارات واليابان. وتُبرز هذه الشراكات التزام Hub71 ببناء منظومة عالمية مترابطة تُتيح تبادل الابتكارات عبر الأسواق الرئيسة حول العالم.

ومع استمرار أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، تأتي هذه الشراكة لتعزز دور Hub71 في دعم نمو الشركات الناشئة من خلال التعاون الدولي والتوافق مع أبرز المنظومات التكنولوجيا في العالم.