السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «دي بي ورلد» و«باي بال» في حلول المدفوعات الرقمية

تعاون بين «دي بي ورلد» و«باي بال» في حلول المدفوعات الرقمية
3 أكتوبر 2025 18:49

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة التجارة العالمية «باي-بال»، للتعاون في إطلاق مبادرة رائدة من نوعها في مجال المدفوعات الرقمية، تهدف إلى تبسيط وتسريع العمليات التجارية عبر الحدود.
وتتيح مذكرة التفاهم إنجاز المعاملات في دقائق بدلاً من أن تستغرق أسبوعاً، تعكس التزام موانئ دبي العالمية المستمر بإنشاء سوق آمنة وقابلة للتطوير في مجال المدفوعات الرقمية. وستُمكّن مبادرة المدفوعات الرقمية من «دي بي ورلد» التجار ومتعاملي الشحن والمصدرين والمستوردين والأسواق العالمية، عموماً من إتمام المدفوعات العابرة للحدود بشفافية أكبر وتكاليف أقل ووقت أقصر للتسويات المالية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن السرعة والشفافية من الركائز الأساسية في قطاع الخدمات اللوجستية، ويهدف التعاون مع «باي بال» إلى تزويد متعاملي المجموعة بخيارات موثوقة للمدفوعات عبر الحدود، تكون أسرع وأكثر شفافية مقارنة بالأنظمة التقليدية، دون المساس بمعايير الأمان، ومن خلال تبسيط المعاملات العالمية، نمكّن الشركات على اختلاف أحجامها من النموّ، والتحرك بسرعة أكبر، والعمل بكفاءة أعلى عبر الأسواق.
من جانبه، قال أليكس كريس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «باي-بال»، إن التجارة العالمية تعمل بأفضل صورة عندما تكون المدفوعات سريعة وشفافة وآمنة، وهذا ما يقدمه التعاون مع «دي بي ورلد»، ونضع اليوم معياراً جديداً نُسجله كإنجاز فريد في منطقة مهمة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الرقمي، فيما نواصل بناء خدمات مالية أكثر ترابطاً وشمولية للشركات حول العالم.

