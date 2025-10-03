مركز «أدنيك أبوظبي» يشارك في معرض «آيمكس أميركا»



أبوظبي (الاتحاد)

يعرض مركز أدنيك أبوظبي، الوجهة الرئيسية لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، خلال مشاركته في فعاليات معرض «آيمكس أميركا -IMEX America» الذي يعقد من 7 إلى 9 أكتوبر 2025، أبرز ما يتميز به من خدمات وبنية تحتية عالمية المستوى، أمام واحد من أكبر أسواق الاجتماعات والفعاليات على مستوى العالم.

ويُعدُّ معرض آيمكس أميركا، أكبر معرض تجاري في أميركا الشمالية، وهو مخصّص لصناعة الاجتماعات والفعاليات والسفر التحفيزي، ويجمع سنوياً نخبة من منظمي الفعاليات والمخططين والمشترين من مختلف أنحاء العالم، للتواصل واستعراض إمكاناتهم وبحث فرص التعاون.

ويستقطب المعرض هيئات وطنية وإقليمية ومكاتب مؤتمرات دولية، إلى جانب كبرى سلاسل الفنادق والمراكز المتخصّصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى خبراء إدارة الفعاليات، وما يزيد على خمسة آلاف من صنَّاع القرار الدوليين سنوياً.

ويشارك مركز أدنيك أبوظبي، ضمن جناح مكتب أبوظبي للمعارض والمؤتمرات في معرض آيمكس أميركا، فيما تأتي المشاركة في إطار جهود قسم المؤتمرات في المركز لتعزيز حضوره الدولي، من خلال تسليط الضوء على البنية التحتية المتطورة والخدمات عالية المستوى التي يقدمها، وقدرته على استضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك: يمثل معرض آيمكس أميركا منصة استراتيجية للترويج لمركز أدنيك أبوظبي، الذي يعد أحدث أبرز وأهم المراكز بالمنطقة، حيث نشهد طلباً متزايداً من قبل المنظمات والمؤسسات العالمية وشركات تنظيم الفعاليات الكبرى، فالطلب المتزايد على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات في أبوظبي، إلى جانب ما نوفُّره من مرافق عالمية وخدمات متكاملة للمنظمين، يجعل من المركز خياراً مثالياً للمشاركين من أميركا الشمالية ومختلف أنحاء العالم الراغبين في التوسع نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعدّ مركز أدنيك أبوظبي أكبر مركز متخصّص في تنظيم الفعاليات بالمنطقة، حيث يمتد على مساحة تبلغ 153,678 متراً مربعاً، مُصممة لاستيعاب مختلف أنواع الفعاليات الكبرى، من المؤتمرات والمعارض إلى الفعاليات الجماهيرية.

ويوفِّر مركز أدنيك مجموعة متنوعة من المساحات المرنة، تشمل قاعة المؤتمرات الدولية التي تستوعب حتى 6000 مشارك، وعدد من القاعات متعددة الاستخدامات قادرة على استقبال ما يصل إلى 12 ألف مشارك.

واختير مركز أدنيك أبوظبي في العام 2025 لاستضافة مجموعة من أبرز الفعاليات الدولية، تأكيداً على مكانته الرائدة في قطاع المؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة والعالم.

ويُعزز مشاركة مركز أدنيك أبوظبي في معرض آيمكس أميركا (IMEX America) مكانته كوجهة رائدة لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعكس التزامه المستمر باستقطاب فعاليات عالمية المستوى، ودعم دور أبوظبي كمركز محوري للمنظمين الدوليين. كما تتيح هذه المشاركة فرصة مهمة للتواصل وبناء الشراكات مع المؤسسات من مختلف أنحاء العالم واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي.