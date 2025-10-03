السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دبي الصناعية» تشارك في معرض «أنوجا» الدولي للأغذية بألمانيا

«دبي الصناعية» تشارك في معرض «أنوجا» الدولي للأغذية بألمانيا
3 أكتوبر 2025 18:53


كولونيا (الاتحاد)
تشارك مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في معرض «أنوجا» الدولي للأغذية والمشروبات الذي يقام في مدينة كولونيا الألمانية خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2025.
وتعد هذه المشاركة الثانية بعد الظهور الأول في نسخة عام 2023، ما يعكس اهتماماً متزايداً من صناع قطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي بما توفره المدينة من بيئة أعمال متكاملة تدعم التوسع نحو أسواق جديدة، في إطار مستهدفات «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. 
وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1100 عميل و350 مصنعاً قائماً، من بينها شركات عالمية وإقليمية في مجال الأغذية مثل «باتشي» و«أسماك» و«تمور البركة» و«بيور آيس كريم». 
وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن المنظومة المتكاملة للمدينة مدعومة ببنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي يجعلها منصة مثالية لنمو مستدام في القطاع.
وتسعى المشاركة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصنيع الأغذية وتوزيعها، مستفيدة من شبكة لوجستية متقدمة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع شركاء استراتيجيين عالميين.

مدينة دبي الصناعية
