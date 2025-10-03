«راكز» تمكّن رواد الأعمال من خلال استراتيجيات نمو ذكية



رأس الخيمة (الاتحاد)

نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جلسة معرفية بعنوان «التوسع الذكي.. تجاوز أهم التحديات التي تواجه نمو الأعمال»، بحضور أكثر من 100 من أصحاب الأعمال، بهدف تزويدهم باستراتيجيات عملية لتجاوز تحديات النمو المستدام.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: النمو في عالم الأعمال اليوم لا يُقاس بالسرعة وحدها، بل يتطلب وضوحاً في الرؤية وحكمة في التنفيذ، ونشهد اليوم تحوّلاً ملحوظاً في نهج روّاد الأعمال، حيث لم يعُد التركيز منصباً فقط على حجم التوسع، بل على كيفية تحقيقه والغرض من ورائه، ومن خلال مبادرات مثل جلسة «النمو الذكي»، نحرص على بناء بيئة تمكينية تجمع بين الجرأة في التفكير والدقة في التطبيق، ونوفّر لأصحاب المشاريع الأدوات المعرفية والإرشاد العملي الذي يعزّز قدرتهم على النمو بثبات ووضوح وأثر مستدام.

وركزت الجلسة، التي استضافت خبراء في ريادة الأعمال، على محورية القيادة الواعية، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات لتحويل التحديات إلى فرص، وهو ما يعكس التزام «راكز» ببناء بيئة عمل محفّزة لرواد الأعمال.