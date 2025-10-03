السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «جمارك أبوظبي» و«ألتانا للتكنولوجيا» الأميركية

تعاون بين «جمارك أبوظبي» و«ألتانا للتكنولوجيا» الأميركية
3 أكتوبر 2025 19:20

 
وقعت جمارك أبوظبي وشركة ألتانا للتكنولوجيا الأميركية، الرائدة في حلول رصد وتحليل سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تعاون، لاستكشاف وتطوير حلول تجارة من الجيل القادم تسهم في تعزيز مرونة وأمن واستدامة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
شهد مراسم توقيع المذكرة، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وآمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، فيما وقعها راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، وإيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة ألتانا للتكنولوجيا، وذلك ضمن فعاليات منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك. 
وأكد الجانبان التزامهما باستكشاف مبادرات مشتركة وحلول مبتكرة تعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة، ودعم شركة ألتانا في بناء شبكات تجارة رقمية موثوقة وشاملة على مستوى العالم. 
وتتيح منصة شركة ألتانا للتكنولوجيا مشاركة البيانات الموثوقة وتقديم تحليلات متقدمة تساعد الشركات والحكومات على إدارة المخاطر، وتعزيز الامتثال، ودعم مرونة واستدامة سلاسل التوريد. 
وقال راشد لاحج المنصوري: هذا التعاون يأتي انسجاماً مع استراتيجية إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية، وتبني الابتكار والتحول الرقمي في العمليات الجمركية يعزز القدرة التنافسية، ويقلل المخاطر، ويدعم انسيابية حركة التجارة على نحو أكثر موثوقية واستدامة. 
من جانبه، أعرب إيفان سميث عن اعتزازه بالشراكة مع جمارك أبوظبي في بناء شبكات تجارية موثوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة نحو إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة وشفافية واستدامة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

«جمارك أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «الجمارك وحماية الحدود الأميركية»
«جمارك أبوظبي»: 10.08% زيادة في المعاملات الجمركية الرقمية
جمارك أبوظبي
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
