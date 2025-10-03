%6.4 نمواً في صادرات صناعة البرمجيات الصينية

بكين (وام)

سجلت صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين، نمواً مزدوج الرقم على أساس سنوي من حيث الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الإيرادات المجمعة للصناعة بلغت 9.64 تريليون يوان «نحو 1.36 تريليون دولار أميركي»، خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين، بزيادة 12.6% على أساس سنوي.

وكشفت البيانات ارتفاع إجمالي أرباح الصناعة بنسبة 13 % ليصل إلى 1.32 تريليون يوان.

وحافظت صادرات الصناعة على اتجاه صعودي خلال الفترة المذكورة، مسجلة نمواً بنسبة 6.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 40.4 مليار دولار.

وأظهرت البيانات التفصيلية أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حافظ إجمالي إيرادات القطاع الفرعي لخدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم بنسبة 13.7% على أساس سنوي ليصل إلى 6.59 تريليون يوان، وهو ما يمثل 68.4 % من الإيرادات المجمعة للصناعة بأكملها.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، وتصميم الدوائر المتكاملة بنسبتي 13.3% و17.7% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.